Samsung présentera de la LPDDR6 au CES 2026, elle ne va pas vous décoiffer

Le JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) a entériné la LPDDR6 en juillet dernier. Samsung se présentera au CES 2026 avec des puces capables d’atteindre la vitesse folle de 10,7 Gbit/s — un débit déjà à portée de ses modules LPDDR5X les plus véloces. Ce n’est toutefois qu’un début, puisque le JEDEC aniticipe plutôt 14,4 Gbit/s.

Tromperie sur la marchandise ?

Aussi vite mais avec moins

À travers son message, le groupe coréen donne rendez-vous au CES 2026 (du 6 au 9 janvier) pour découvrir ses nouvelles puces, gravées selon un procédé de classe 12 nm et offrant donc jusqu’à 10,7 Gbit/s par broche. Sans surprise, Samsung cible en priorité les appareils mobiles gourmands en données, les systèmes en périphérie (edge) et les charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

Si la vitesse annoncée ne laisse pas pantois, le système de gestion d’alimentation dynamique avec son ajustement intelligent de la consommation doit permettre d’améliorer l’efficacité énergétique d’environ 21 % par rapport à la génération précédente. Samsung met également en avant les mécanismes de sécurité renforcés introduits avec la LPDDR6.

Standard Année Débit standard maxi LPDDR4 2014 3 200 MT/s LPDDR4X 2017 4 267 MT/s LPDDR5 2019 6 400 MT/s LPDDR5X 2021 8 533 MT/s LPDDR6 2026 10 670 – 14 400 MT/s

Côté calendrier, celui de Samsung s’aligne sur celui de SK hynix : une feuille de route publiée il y a quelques jours place la période 2026–2028 sous le signe de la LPDDR6, puis, pour le segment AI-D, de la LPDDR6-PIM justement élaborée en partenariat avec Samsung.

Reste qu’à ce stade, aucun processeur n’a encore été officialisé avec la prise en charge de cette norme. Pour ses Panther Lake, par exemple, Intel n’a rien communiqué ; à voir ce qu’il adviendra pour Nova Lake. Chez AMD, un support est probable avec les futures puces Zen 6. En revanche, nul doute que Qualcomm et MediaTek s'y mettront avec les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Dimensity 9600.