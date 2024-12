Samsung et SK Hynix unies sous lâ€™Ã©tendard de la LPDDR6-PIM

Samsung et SK Hynix unies sous l’étendard de la LPDDR6-PIM

Samsung a certes perdu son leadership sur le terrain de la NAND au profit SK Hynix, mais semble disposée à collaborer avec sa concurrente pour le bien de la LPPDR6-PIM (la version courte de la Low Power Double Data Rate Processing-in-Memory). Un rapport initial en provenance du Seoul Economic Daily fait état d’une convergence des forces des deux sociétés susmentionnées en vue d’une normalisation de cette mémoire auprès du JEDEC.

PIM, PIM, PIMS et PiM's, quelles différences ?!

Le DigiTimes Asia, qui relaie l’article, écrit que « les deux entreprises ont entamé une collaboration pour enregistrer des normes auprès du Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC). Leurs efforts conjoints portent notamment sur l'établissement de normes et de paramètres appropriés ».

Pour vous rafraîchir la mémoire, le PIM qui nous intéresse ici est sans S ; il ne désigne donc ni un syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique, ni de petits gâteaux fourrés d’une génoise à l’orange ou à la framboise. Et même sans son S, ce n'est pas non plus un logiciel PIM (Product Information Management).

Non, comme nous l’expliquions dans un billet de 2021 alors consacré à de la HBM-PIM impliquant déjà Samsung, la technologie PIM consiste à intégrer des circuits logiques au niveau de la mémoire conférant des capacités de traitement traditionnellement gérées par le processeur, et donc, à réduire le transfert de données.

En pratique, cela doit permettre non seulement d'améliorer les performances, mais aussi de réduire la consommation d'énergie (jusqu’à 50 % en moyenne pour la HBM-PIM de 2021 ; Samsung évoque 70 % dans la diapositive ci-dessous), ce qui, à grande échelle, a bien entendu un impact non négligeable.

D’après la source, Samsung et SK Hynix ont donc entrepris des démarches pour normaliser la mémoire LPDDR6-PIM auprès du JEDEC. Le DigiTimes Asia souligne que « les deux entreprises considèrent la technologie PIM comme un futur moteur de croissance ». Il rappelle que Samsung a développé des produits HBM et LPDDR5 avec des capacités PIM, mais que ses efforts de normalisation ont été modestes. Que de son côté, SK Hynix a introduit de la GDDR6-PIM dont le développement n'en est qu'à ses débuts.

Pour compléter, citons un article du Chosen Daily publié début novembre à l’occasion du Samsung AI Forum 2024. Il met en avant le fait que l’entreprise coréenne mise à fond sur le PIM pour devancer ses concurrents dans la course aux puces d'IA. Il est toutefois peu probable que SK Hynix soit le dindon de la farce de cette histoire.