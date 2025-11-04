DDR6, GDDR7, PCIe Gen7 : SK hynix fixe l’agenda jusqu’en 2031 !

Le SK AI Summit 2025 a été l’occasion pour SK hynix de dévoiler sa feuille de route pour ses gammes HBM, DRAM conventionnelle et NAND. Un inventaire à la Prévert de projections qui nous mène jusqu’à la prochaine décennie, jusqu’en 2031, et qui fixe plusieurs jalons pour le PCIe et la GDDR notamment.

À dans six ans

Le calendrier défini par l’entreprise s’étale sur deux grandes périodes : 2026-2028 et 2029-2031. La première marque l’ère de la HBM4, de la LPDDR6 et du PCIe Gen 6. Plus précisément, SK hynix anticipe de la HBM4 16-Hi et HBM4E en configurations 8, 12 et 16-Hi, ainsi qu’une version HBM4E personnalisée. Côté DRAM conventionnelle, cette phase sera dominée par la LPDDR6, tandis que la gamme AI-D visera les charges de travail d’intelligence artificielle avec des modules LPDDR5X SOCAMM2, MRDIMM Gen 2, LPDDR5R et une CXL LPDDR6-PIM de deuxième génération.

Sur le front de la NAND, SK hynix prévoit des SSD PCIe Gen 5 d’entreprise atteignant plus de 245 To en QLC, des SSD PCIe Gen 6 (versions Enterprise et Client), ainsi que des UFS 5.0 et les premiers produits AI-N.

Aussi sûrement que 2029 suivra 2028, la HBM5/E, la GDDR7-Next et le PCIe Gen7 prendront ensuite le relais. SK hynix prévoit pour la fin de la décennie des versions HBM5 et HBM5E standards, accompagnées de modèles sur mesure. Comme le montrent les diapositives présentées, ces conceptions intègrent davantage de logique directement dans la puce de base, afin de libérer de la surface sur le GPU ou l’ASIC.

Concernant la GDDR7-Next, le nom suggère une évolution de la GDDR7 actuelle, laquelle atteint aujourd’hui 30 à 32 Gbit/s, quand la limite théorique est fixée à 48 Gbit/s. Les plans de SK hynix laissent entendre que la GDDR7 sera la norme pour les GPU pendant de longues années. De fait, si NVIDIA a adopté cette génération pour ses GeForce RTX 50 Series Blackwell, les Radeon RX 9000 RDNA 4 exploitent toujours de la GDDR6. Quant à un autre standard de nos PC, la DDR6 figure dans cette même temporalité. Autrement dit, encore au moins quatre années de règne pour la DDR5.

Enfin, la NAND évoluera vers des SSD PCIe Gen7 pour les segments entreprise (eSSD) et client (cSSD), des UFS 6.0, ainsi qu’une NAND 4D de plus de 400 couches d’ici la fin de la décennie. S’ajouteront également les solutions AI-N P Storage Next et AI-N B, reposant sur une Flash à haut débit (HBF – High-Bandwidth Flash).