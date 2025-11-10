Minisforum dégaine une mini-workstation Arm

Portraituré il y a six jours par plusieurs médias, le mini-PC MS-R1 de Minisforum se distingue par son processeur Arm ; lequel en fait, selon sa conceptrice, « la première mini-workstation Arm au monde avec démarrage UEFI ». Initialement repéré par PC Watch avec une disponibilité supposée limitée à la Chine, le système s’affranchit finalement des frontières. Dans un communiqué, la marque n'a pas heureusement pas annoncé une nouvelle hausse de ses tarifs ; juste que son MS-R1 avait droit à un déploiement mondial. Cette phase a débuté hier, 10 novembre.

Un mini-PC original

Ce MS-R1 reprend le châssis du MS-01 : un boîtier de 196 × 189 × 48 mm (environ 1,7 litre) pour un poids de 1,35 kg. Il délaisse le Core au profit du processeur CP8180, conçu par la société chinoise CIX Technology. Cette puce 12 cœurs / 12 threads mêle Cortex-A720 et Cortex-A520, avec des fréquences comprises entre 1,8 et 2,6 GHz pour un TDP de 28 W. Elle embarque également un GPU Arm Immortalis-G720 MC10 et une NPU capable de 28,8 TOPS, soit 45 TOPS cumulés selon Minisforum.

Le choix de cette puce assez confidentielle, plutôt qu’un Snapdragon de Qualcomm, a de quoi surprendre. Nous avons trouvé quelques éléments à son sujet chez CNX Software, ainsi qu’une unique occurrence dans PassMark. Cette dernière laisse entrevoir des performances modestes, mais cohérentes avec un TDP de 28 W.

Sinon, la plateforme prend en charge jusqu’à 64 Go de LPDDR5-5500, avec correction d’erreurs (ECC). La fiche technique complète est présentée ci-dessous. Vous noterez la présence d'un slot PCIe x16 libre (en PCIe 4.0 x8).

Catégorie Spécifications CPU CIX CP8180 – 12 cœurs / 12 threads

Fréquence jusqu’à 2,6 GHz

TDP : 28 W GPU Arm Immortalis-G720 MC10 Mémoire LPDDR5 (compatible LinkECC et ECC en ligne)

Fréquence maximale : 5 500 MT/s

Jusqu’à 64 Go Stockage 1 × M.2 2280/22110 NVMe SSD (PCIe 4.0 ×4)

1 × M.2 2280 NVMe SSD (depuis carte M.2 E Key transfert) Connectivité sans fil M.2 2230 E-Key : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Sorties vidéo HDMI 2.0 ×1 – jusqu’à 4K @ 60 Hz

USB-C (Alt DP 1.4) ×2 – jusqu’à 4K @ 120 Hz Sorties audio HDMI ×1

Jack 3,5 mm combo 4-en-1 ×1 Ports E/S • Jack 3,5 mm combo 4-en-1 ×1

• USB-A (USB 3.2 Gen 2) ×1

• USB-A (USB 2.0) ×2

• USB-C (Alt DP 1.4) ×2

• HDMI 2.0 ×1

• RJ45 10 GbE (Realtek RTL8127) ×2

• USB-A (USB 2.0) ×2

• USB-A (USB 3.2 Gen 2) ×2 Connectique interne • PCIe ×16 (format physique x16, câblé en PCIe 4.0 ×8) ×1

• 40 broches GPIO ×1

• Power Loss Switch ×1

• BIOS FLASH PIN & UART1 PIN ×1

• UART2 PIN ×1

• eDP ×1 Boutons / Interfaces physiques Bouton Power ×1 Alimentation Adaptateur DC 19 V / 180 W

ou USB-C 20 V / 100 W Système d’exploitation Debian 12

La page consacrée à ce MS-R1 suggère qu’il cible avant tout les développeurs et utilisateurs avancés désireux d’expérimenter les plateformes Arm sous Linux. À ce propos, il fonctionne sous Debian 12.

Sur la version française de son site, la marque précise que les expéditions depuis Hong Kong vers l’entrepôt allemand débuteront à la mi-novembre. Pour notre marché, Minisforum propose quatre configurations : 32 Go de RAM sans SSD, ou avec 1 To ; 64 Go sans SSD, ou avec 1 To. Comptez 529 euros pour la première, 719 euros pour la dernière ; 599 euros et 639 euros pour les configs intercalées entre ces deux extrêmes.