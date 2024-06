SK HynixÂ : le dÃ©barquement de GDDR7 n'est pas prÃ©vu en 2024

Le JEDEC a finalisé la GDDR7 en mars dernier, et cette mémoire devrait bénéficier à certaines cartes graphiques de prochaine génération (aux RTX 50 Series Blackwell assurément ; à quelques Radeon RX 8000 RDNA 4 éventuellement). SK Hynix avait montré quelques modules au cours de la GTC 2024, et a refait de même au Computex. Néanmoins, selon les informations partagées par AnandTech, dont un membre à pu discuter avec un représentant de SK Hynix lors du salon, la société ne prévoit pas une livraison en volume de GDDR7 avant le premier trimestre 2025 ; donc pas avant sept mois, au plus tôt.

Samsung et Micron dans les starting blocks pour 2024

Sur la base de ce calendrier, SK Hynix serait la dernière entreprise du trio des principaux fabricants. En effet, Samsung procède déjà à des échantillonnages et prévoit une commercialisation dans le courant de l’année 2024. Quant à Micron, l’entreprise a fait miroiter d’importants pour nos GPU il y a quelques jours de cela, et a un calendrier similaire à celui de la firme coréenne. Ainsi, SK Hynix risque d'accuser environ un trimestre de retard par rapport à ses deux principaux concurrents.

La société sud-coréenne pourrait toutefois se démarquer en proposant des puces de 16 Gb et 24 Gb avec des taux de transfert de allant jusqu'à 40 Gbit/s d'emblée. Micron et Samsung vont plutôt initier la production avec des puces de 16 Gb fonctionnant à 32 Gbit/s. Autrement dit, SK Hynix arrivera peut-être en retard, mais potentiellement avec des puces offrant une capacité et une vitesse plus élevée.

© AnandTech

Pour l’instant, les trois fabricants n’ont pas révélé le nom de leurs premiers clients. Il est toutefois très probable que NVIDIA soit en bonne position pour déployer la GDDR7 en tête de pont : depuis plusieurs semaines, de nombreux indices suggèrent que les GeForce RTX 50 exploiteront cette mémoire de nouvelle génération. Une fuite récente, en provenance de Clevo, un concepteur d’ordinateurs portables, a aussi portraituré une gamme laptop constituée de six références, toutes dotées de GDDR7 (entre 8 Go et 16 Go). NVIDIA n’accorderait pas cette mémoire seulement à ses solutions d'entrée de gamme ; cependant, ce terrain ne serait pas occupé par des RTX 50, mais par des RTX 4050 / RTX 3050 et même RTX 2050 (une référence munie d’un GPU Ampere) – que provisoirement pour cette dernière.

Carte graphique laptop Nom de code GPU VRAM GeForce RTX 5090 GN22-X11 16 Go GDDR7 GeForce RTX 4090 GN21-X11 16 Go GDDR6 GeForce RTX 5080 GN22-X9 16 Go GDDR7 GeForce RTX 4080 GN21-X9 12 Go GDDR6 ? GN22-X7 12 Go GDDR7 GeForce RTX 5070 GN22-X6 8 Go GDDR7 GeForce RTX 4070 GN21-X6 8 Go GDDR6 GeForce RTX 5060 GN22-X4 8 Go GDDR7 GeForce RTX 4060 GN21-X4 8 Go GDDR6 GeForce RTX 5050 GN22-X2 8 Go GDDR7 GeForce RTX 4050 GN21-X2 6 Go GDDR6

RansomHub posts ODM & OEM laptop maker Clevo of Taiwan whose clients include Nvidia, Intel, Micron and AMD. pic.twitter.com/fMUGnMTjdq — Dominic Alvieri (@AlvieriD) June 3, 2024

Enfin, précisons que certains leakers entrevoient désormais des RTX 50 desktop en 2025 plutôt qu’en 2024. De fait, il semble acquis que NVIDIA dégainera la première ; mais pour le moment, ses GeForce RTX 40 se vendent encore très bien – autant dire que rien ne presse.