RTX 5050 : la mémoire hésite entre GDDR6 et GDDR7

Ce sera sûrement la dernière GeForce Blackwell à voir le jour — avant que NVIDIA ne renouvelle sa gamme avec des variantes Super : la GeForce RTX 5050, pas encore officialisée , fuite de tous les côtés. Les dernières échappées émanent de Kiebel et de Newegg, avec quelques spécifications précises. Mais côté VRAM, on nage dans une joyeuse dissonance mercantile.

C'est flou

Nous savons depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois si l’on se fie aux données de Clevo publiées à l’été 2024, que cette RTX 5050 aura 8 Go, soit 2 Go de plus que la RTX 4050. Mais jusqu’ici, la GDDR7 faisait consensus.

Or, Benchlife a semé le doute en début de semaine en évoquant de la GDDR6. Dans les heures qui ont suivi, la RTX 5050 a été référencée à plusieurs endroits : toujours avec 8 Go, mais parfois en GDDR6, d’autres fois en GDDR7. Selon certaines sources, NVIDIA aurait opté pour de la GDDR6 pour réduire les coûts de production et faire face à des problèmes d’approvisionnement.

KiebelKiebel / Newegg ; faites vos jeux

Il y a tout de même quelques certitudes, notamment l’utilisation d’un GPU GB207 avec 20 multiprocesseurs de flux / 2 560 cœurs CUDA. Quant aux fréquences, elles atteindraient 2 520 MHz.

Par ailleurs, la RTX 5050 aurait vocation à sortir à la fois pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables d'après plusieurs confrères.

Carte RTX 5060 desktop / laptop RTX 5050 desktop / laptop RTX 4050 laptop GPU GB206 (4 nm) GB207 (4 nm) AD107 (5 nm) SM 30 / 26 20 20 Cœurs RT 30 / 26 20 20 Cœurs Tensor 120 / 104 80 80 Cœurs CUDA 3840 / 3328 2560 2560 Fréquence de base 2280 / 952 MHz 2235 MHz / ? 1455 MHz Fréquence Boost 2497 / 1455 à 2497 MHz 2520 MHz / ? 1755 MHz VRAM 8 Go G7 8 Go G6 / G7 ? 6 Go G6 Vitesse mémoire 28 / 24 Gbit/s* À déterminer 16 Gbit/s Bus mémoire 128-bit 128-bit 96-bit Bande passante mémoire 448 / 384 Go/s* À déterminer 192 Go/s TGP 145 / 45-100 W À déterminer 50 W

*données TPU

Bref, il faudra attendre que NVIDIA daigne officialiser cette RTX 5050 pour trancher. L'annonce serait prévue pour juillet.