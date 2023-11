5 ans de roadmap chez Micron : GDDR7, DRAM, HBM4/E...

Après Sam en juillet dernier, c'est au tour de Micron de préciser certains points en publiant une nouvelle roadmap sur ces prochaines générations de mémoire, HBM 4/4E ou GDDR en tête de pont. Premier point notable côté GDDR7 justement, la densité des modules qui, portés à 24 Gb, va permettre une augmentation de 50 % de la capacité utile d'un die, soit 3 Go contre 2 avec les densités actuelles de 16 Gb. Les débits annoncés sont bien ceux attendus avec 32 Gb/s pour la GDDR7 et 36 Gb/s pour son upgrade (GDDR7x ?) prévu l'année suivante en 2025 : là encore, on progresse respectivement de +33 % et +50% face à la GDDR6X à 24 Gb/s.

De quoi envisager selon les largeurs de bus opérantes, des bandes passantes largement revues à la hausse sur les prochaines générations de GPU, en plus des capacités utiles :

largeur de bus

( sans enfants dedans ) bande passante ( Go/s ) capacité mémoire / densité ( Go ) GDDR6

21 Gbps@ GDDR6

@24 Gbps GDDR7

@32 Gbps GDDR7

@36 Gbps 16 Gb 24 Gb 32 gb 128-bit 336 384 512 576 8 12 16 192-bit 504 576 768 846 12 18 24 256-bit 675 768 1024 1152 16 24 32 320-bit 840 960 1280 1440 20 30 40 384-bit 1008 1152 1536 1728 24 36 48 512-bit 1334 1536 2048 2304 32 48 64

Voilà qui donne une idée un peu plus concrète des configurations à venir sur les prochaines années. Du changement est également à noter sur la HBM4 attendue elle pour le second trimestre 2025. Doté de 12 couches on attendrait 36 Go, et pas moins de 48 Go avec 16 empilades bien senties, le tout sur des débits stratosphériques portés à plus de 1,5 To/s par pile ! Et ce n'est pas tout puisque la HBM4E à suivre en 2027, elle pourra afficher des capacités de 48 à 64 Go avec des débits de plus de 2 To/s.

Côté DRAM, la densité annoncée à 32 Gb par die restent en ligne de mire pour mi 2024, gravés en 1β. Espérons qu'elle permette également une meilleure disponibilité des modules de 24 Gb de densité équipant entre autres les kits à 24 et 48 Go (voire 96) dont les disponibilités restent perturbées, et que surtout la baisse de prix lui étant associable soit bien effective. Ce sachant que Micron a déjà présenté ce début novembre des modules de RDIMM de 128 Go moulinant à 8000 MT/s. Sur les MRDIMMs, soit deux modules combinés sur un seul, les débits seront portés à 12800 MT/s. Les deux années à venir s'annoncent décidément intéressantes sur bien des plans, en attendant une éventuelle mise au point des liaisons photoniques. Quoi ? On peut toujours rêver un peu, non ? Pas tant que ça en fait, l'IA — ou des pétrodollars associés, en fonction des points de vue — agit aussi comme un formidable moteur pour booster l' innovation :