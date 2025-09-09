XFX est catégorique : la GDDR6 Samsung chauffe beaucoup moins que celle de SK Hynix

XFX a publié des données intrigantes pour promouvoir sa nouvelle carte graphique Radeon RX 9060 XT V3 (rappelons qu’en France, la XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition est actuellement la Radeon la plus vendue sur Amazon). Sur la base des mesures avancées par la marque, le constat est clair sur le papier : les puces GDDR6 de Samsung aboutissent à des températures plus basses que celles de SK Hynix qui sont exploitées dans les précédentes versions.

Et si le problème était les V1 et les V2 ?

Ce n’est pas la première allégation du genre. En mai dernier, nous avions publié un papier au titre suffisamment transparent : des Radeon RX 9070 XT s'amourachent de puces GDDR6 Samsung, plus fraîches. À l’époque, les observations provenaient d’utilisateurs sur Chiphell (et portait sur la référence RDNA 4 de rang supérieur). Nonobstant, des tests ultérieurs avaient révélé un léger écart de performances, en défaveur des cartes équipées de puces Samsung, dans 3DMark.

according to 51972, amd cn confirms that samsung g6 used on 9070xt has looser timings resulting in slightly worse performance.

海力士=hynix

三星=samsung



bilibili 51972, 9070xt roundup testhttps://t.co/DQC5SOm3Qb pic.twitter.com/7Sn0dJEmvN — UNIKO's Hardware ???? (@unikoshardware) June 12, 2025

Désormais, c’est directement la marque qui vante cette spécificité thermique des puces Samsung. D’après XFX, le passage à la mémoire Samsung permet de réduire la température de la VRAM de 10 °C par rapport aux modules Hynix. Et carrément d'abaisser la consommation totale de la carte de 207 W à 183 W ! Cette réduction se répercute sur la vitesse des ventilateurs : ils tournent à 1461 RPM au lieu de 1814 RPM, ce qui contribue logiquement à un fonctionnement plus silencieux. En revanche, le die du GPU voit sa température grimper de 3 °C avec la mémoire Samsung. Cette petite hausse peut avoir deux causes : un contrôleur mémoire qui travaille plus intensément, ou juste un die moins intensément aéré du fait de ventilateurs apaisés.

Pour l’instant, les détails sur le design exact de la 9060 XT V3 restent limités ; la carte est seulement disponible sur le marché chinois. Nul doute que des examinateurs moins partiaux se pencheront sur les affirmations de XFX d’ici peu. Rien ne dit que la marque n’accentue pas l’écart pour distinguer sa V3 des précédentes versions. Ou que les V1 et V2 étaient juste moins bien conçues.