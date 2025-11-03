Vous trouvez la PlayStation 5 grosse et moche ? Métamorphosez-la en Tiny PS5 Redux !

En principe, l’intérêt d’une console par rapport à un PC réside dans sa simplicité : une interface pensée pour la manette, et un matériel qu’il n’est pas nécessaire de toucher. Mais bien sûr, certains n’aiment pas faire simple quand ils peuvent faire compliqué. La Tiny PS5 Redux, réalisée par la chaîne Not From Concentrate, en est un parfait exemple.

La Tiny revisitée

Le terme Redux vient du fait qu’il existait déjà une Tiny PS5, confectionnée par la même équipe le 28 novembre 2023. Près de deux ans plus tard, la chaîne revoit sa copie. La base reste la même, une PlayStation 5 modèle 1215A (il est aussi possible de trafiquer la 1215B, la version numérique).

Comme en 2023, l’objectif de l’opération reste inchangé : miniaturiser la machine — certes, pas autant que le corps de la PS5 Slim que nous avions glorifié ; mais ici, il s’agit d’un véritable tout-en-un. Néanmoins, comme le relève NoteBookCheck, la première Tiny PS5 réduisait la taille de la console d’environ 60 %, en l’intégrant dans un boîtier SkyReach 4 Tiny de 3,3 litres. Le système prend désormais place dans un châssis de 6 litres doté de panneaux en aluminium et équipé d'une poignée concave multifonction. Avec la Redux, ses concepteurs voient donc un peu plus grand, en partie pour corriger certains défauts.

Sinon, cette Tiny PS5 Redux se veut toujours reproductible. Mais soyons honnêtes, la procédure risque d'être assez complexe pour le joueur lambda (lequel joue surtout à Call of Duty et EA Sports FC sur sa console Sony, c’est dire son niveau !). Accessoirement, il faut débourser 8,95 euros pour accéder aux fichiers de ce modèle TINY PS5 3DP sur la boutique de NFC.

Pour la science, vous trouverez ci-dessous la vidéo montrant l’élaboration de cette Tiny PS5 Redux (et celle de la première Tiny PS5 en fin d’article).

Vous l'aurez constasté, la machine intègre plusieurs composants issus du monde PC : un dissipateur CPU Alpenföhn Black Ridge, plusieurs ventilateurs Noctua, etc. Sinon, le bloc GaN de 250 W de la première Tiny PS5, responsable d’arrêts inopinés lors de fortes charges, cède sa place à un modèle de 500 W, offrant bien plus de marge. Par ailleurs, une rallonge M.2 autorise désormais l’installation d’un SSD 2280 au lieu d’un 2230.

Pour évaluer les performances de cette PlayStation 5 miniaturisée et fortement modifiée, l’auteur la met à l’épreuve de Clair Obscur : Expedition 33. Elle affiche une consommation inférieure à 220 W et une température d’environ 50 °C. En comparaison, la Tiny PS5 de 2023 engloutit de 220 à 225 W et monte à ~56 °C, tandis qu’une PS5 standard monte à 230 à 235 W pour ~59 °C.

La vidéo de la première Tiny PS5 :