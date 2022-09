G.Skill continue d'exploiter jusqu'à la moindre goutte les puces de DDR5 actuelles. Le géant de la barrette ajoute deux nouveaux kits à sa gamme Trident Z5 RGBééééééééééé, la plus testicouillue de son catalogue. Le plus "lent", est de la DDR5 6400 cas 32-39-39-102. Certes ce n'est pas extraordinaire, mais ce sont quand même des barrettes de 32 gigots pièce, ce qui montre quand même le bon tri des puces pour constituer un kit pour ceux qui en veulent sur leur carte mère.

Le second est plus évocateur, plus parlant, mais c'est aussi lié au fait qu'il s'agit d'un kit de 2 x 16 Go, plus facilement soumis aux améliorations. On a de la DDR5 6800 cas 32-45-45-108. Vous noterez que ces deux kits sont prêts pour le XMP3, et donc optimisés pour les plateformes Intel, pour l'instant Alder Lake qui est la seule en DDR5 en attendant Raptor Lake la semaine prochaine.

Si jamais un de ces kits vous intéressait, sachez qu'ils seront disponibles durant le mois d'octobre, mais il manque juste un détail, un grand classique dans la presse hardware : les prix. Le seul point positif, c'est que les prix diminuent sur ce type de mémoire, on peut espérer quelque chose de pas trop horrible, ou au tarif de kits largement plus lents il y a 6 mois.