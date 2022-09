Adrenalin 22.9.1 pour Radeon, what else ?

AMD vient de délivrer son premier et probablement son dernier pilote Adrenalin du mois de septembre. Les 22.9.1 apportent le support maximum à la bêta de Call of Duty Modern Warfare II. Ils corrigent également un souci d'Enhanced Sync qui pouvait causer par intermittence des écrans noirs en jeu ou pendant la lecture d'une vidéo sur moniteur étendu. Il ets vrai que ce genre de gag ne doit pas toucher grand monde vu le montage de killer ! Il y a des bugs connus pas encore corrigés, avec le RSR sur Nioh 2, le menu sur l'Oculus Quest 2, l'utilisation du GPU à 100 % sur RX 570 après avoir fermé certains jeux, ou encore l'aperçu de la prévisualisation dans la barre du temps sous Vegas Pro qui montre des couleurs inversées. Et hop !