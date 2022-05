On sait que celui qui appuie à fond sur la DDR5, c'est G.Skill. Dernièrement, le constructeur a mis au point des kits de DDR5 5600 et 5200 cas 28. Eh bien, il y a un autre larron qui ne compte pas laisser sa part aux lions, c'est TeamGroup. On savait déjà qu'il avait des kits estampillés T-Force Delta et T-Force Delta RGB depuis le mois d'aout 2021 ou ses plus sages Vulcan, ce sont finalement les Delta RGB qui récupèrent les meilleures puces mémoire pour offrir des fréquences et latences canons également.

Vous pourrez trouver à présent des kits de 2 x 16 Gio uniquement, de la gamme sus-citée, avec deux nouvelles références. Pour les plus costauds, vous avez la DDR5 6600 cas 34, ce qui est déjà pas mal du tout, quand la concurrence peine à offrir du cas 36 à cette fréquence. Et pour les un pwal moins costauds, vous avez la DDR5 6000 cas 30. Là aussi, c'est assez violent, et bienvenu pour la concurrence. On attend avec Zen 4 que ce genre de kits se démocratise, avec baisse de prix et pourquoi pas une seconde génération de DDR5 qui permettra de toper de la DDR5 8400 cas 40 qui sait ? Pour rappel, le contrôleur mémoire des Ryzen 7000 est en double canal DDR5 5200. Le lancement de ces Delta RGB interviendra courant du mois de juillet.