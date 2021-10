C'était inévitable. La DDR5 qui arrive a émoustillé tous les acteurs du marché, qui se sont empressés de mettre au point leurs barrettes. C'est l'avenir, donc il est important de ne pas laisser les autres prendre le large, ou des parts de marché, c'est selon vos goûts. Après les avoir teasées, Teamgroup dévoile enfin ses T-Force Vulcan DDR5, sobres sans lumières, qui ressemblent beaucoup à leurs homologues en DDR4, mais avec des courbes plus arrondies, il y a moins d'arrêtes sèches et tranchantes. C'est quand même la tendance si on se fie aux modèles de Corsair et de Galax.

Teamgroup est revenu en Gaule, et on en trouve assez régulièrement à des tarifs compétitifs. Mais c'est bien souvent au prix de latences et fréquences moins brillantes pour les Vulcan. La firme déploiera ses kits, selon plusieurs caractéristiques. Il y a aura de la DDR5 4800 et de la 5200, en 2 x 16 Go ou 2 x 32 Go, donc de quoi couvrir les besoins initiaux du marché. On retrouvera également, puisque ça fait partie des requis par le JEDEC, les profils XMP 3.0 et la correction d'erreur on die, directement sur les barrettes. Vous noterez que la firme avait déjà dévoilé ses T-Force Delta, plus pompeuses et avec LED RGB.

Par contre, ce sera le 4 novembre au plus tard que nous connaitrons les prix de la DDR5 chez tous les constructeurs, cela devrait même se faire le 27 octobre, puisque c'est à cette date que l'on pourra précommander chez les VPC partenaires.