Halo, on ne le présente plus, quel que soit le genre, la licence est mondialement connue. Bungie et Microsoft en avaient fait un titre exclusif censé déclencher l'achat de la première XBox, il y a si longtemps déjà ! Il n'est pas question aujourd'hui de vous proposer le titre d'une quelconque manière, mais juste de vous faire découvrir une production amateur, mais pas tant que ça, dont le thème est Halo. Vous reconnaitrez la pétoire originelle, et vous déambulerez dans un niveau inventé de toute pièce. Car derrière cette démo qui vous est proposée moyennant quelques 4 gigots de données, c'est l'occasion de tester, encore une fois, l'Unreal Engine 5. Pas d'ennemis, pas de tirs pour ce fan made niveau Halo, juste découvrir un univers Halo crédible dans un moteur qui sera amené à avoir un sacré destin, même si règne encore cet effet de "flou" immédiat qui existait déjà sur l'Unreal Engine 4.

Il faudra se montrer patient, le fichier à télécharger, puis dézipper afin de lancer l'exécutable est très demandé, et Google Drive restreint l'accès quand il y a trop de requêtes. Mais ça reste sympa à faire, surtout quand c'est gratuit, et puis aujourd'hui vous n'avez rien de spécial de prévu, non ?