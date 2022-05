Alors que la DDR5 n’en peut plus de déferler sur le marché grand public, voilà que le cabinet d’estimation ICInsight sort sa version 2021 (et estimations 2022) de l’estimation du marché de la DRAM. Une tâche pour le moins houleuse étant donné les grandes fluctuations de la demande extrêmement variable, depuis le COVID — de manière peu étonnante — mais également avant - ce qui est bien plus surprenant.

En tout et pour tout, seuls trois fabricants se partagent 94 % du gâteau : Samsung en tête avec 43,6 % soit près de 41,9 milliards de dollars, pour qui le secteur semble plus prometteur que les CPU mobiles, puis SK hynix (également basé en Corée) et Micron (Américain), tous deux au coude-à-coude à 27,7 % et 22,8 %.

Après un épisode COVID marqué par une forte demande, le marché se re-calme à nouveau

Au niveau des nouvelles technologies chez Samsung, le passage en 14 nm de EUV de sa production de masse en octobre dernier permet de confectionner des puces utilisant jusqu’à 5 couches pour les versions les plus avancées. D’ailleurs, une version de 16 gigabit LPDDR5X a été annoncée en novembre dernier, pour des débits culminants à 8,5 Gbps, sachant en outre que la GDDR6 mouline à plein régime dans les usines de la boite, et que les futurs produits CXL devraient également contribuer au maintien de la croissance sur les semestres à venir.

Chez la concurrence, l’EUV est également arrivé chez SK hynix sur son procédé 1-alpha (1 a nm), notamment utilisé sur les puces de 8 Gb de LPDDR4 ; et la HBM3 est également au programme. Pourtant, Micron les boude toujours (les EUV, si vous suivez), sa version du 1a en étant dépourvue… mais la future génération 1-gamma est prévu pour transitionner vers ce procédé, les carnets de commandes chez ASML étant si plein qu’il faudra attendre 2024. Enfin, notez la fin annoncée de la DDR3 : si jamais vous êtes toujours sous une plateforme de cette génération, mieux vaut vous presser pour vous blinder de mémoire ! (Source : ICInsight)