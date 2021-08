Teamgroup, qui n'est pas nouveau dans le circuit, existant même depuis 1997, lance sa DDR5. Du moins la firme vient de dévoiler globalement le contenu de son catalogue. La nouvelle gamme T-FORCE DELTA RGB offre un design classique et peu innovant par rapport à ce qu'elle a fait avec la DDR4, c'est très (trop) ressemblant. Certes le nom est le même, mais un petit lifting n'aurait pas fait de mal. Le radiateur est surmonté d'une bande LED, tandis que les kits seront proposés en noir ou en blanc. Chaque LED pourra même être contrôlée indépendamment les unes des autres, est-ce un truc fifou ? Chacun sa priorité et son setup. Voilà pour la partie esthétique de la chose.

En ce qui concerne la partie technique, c'est plus intéressant. Les barrettes viendront dans vos machines par paquets de 16 ou 32 Go pièce, ce qui signifie que les kits seront de 32 à 64 Go en standard. Les fréquences iront de 4800 à 5600 "MHz" comme le dit le communiqué, et on notera l'introduction des profils Intel XMP 3.0. Une page se tourne, celle de la DDR4 arrive à son terme, vivement les tests avec du matos et des logiciels finalisés pour savoir ce que ça apporte face à nos machines actuelles. La mise en vente interviendra durant le 4e trimestre 2021, pour l'arrivée d'Alder Lake.

Pour autant, ce n'est pas la première gamme dévoilée par le constructeur, puisqu'il avait dévoilé la très sage Elite il y a deux mois. Si on ne voit pas de Teamgroup dans les magasins bientôt, c'est que c'est du boycott, car la firme est prête !