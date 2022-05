GSkill aura usé le filon DDR5 de première génération sous tous les angles. Et si la fréquence du nouveau kit de DDR5 Trident Z5 ne fait pas plus rêver que ça - encore qu'il est pas si mal - c'est surtout sur les latences que les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. Jusque là, la firme a pu monter jusqu'en DDR5 6600, ce jour c'est de la DDR5 5600, donc pas ce qui se fait de plus vaillant, mais de quoi se démarquer malgré tout de la 4800 standardisée par le JEDEC. Par contre G.Skill a flirté avec le cas 30 sur de nombreuses références, cette fois on tombe sous les 30 pour finir en cas 28. C'est excellent, clairement, surtout que vous aurez droit à 2 x 16 ou 2 x 32 Go. Les specs complètes sont 28-34-34-89.

Ça risque de coûter trop cher pour un grand nombre d'entre vous, auquel cas, si vous ne souhaitez pas sacrifier les latences, vous pourrez toujours vous rabattre vers 2 x 16 ou 2 x 32 Go de DDR5 5200 cas 28-34-34-83. C'est microscopiquement plus véloce que sa grande soeur, mais nul doute que ça fera le boulot. Mai son sent bien que derrière ce super triage des puces - la firme fait un gros travail derrière pour certifier ses kits et les diversifier - se cache un poisson rouge dans un aquarium, ça tourne un peu en rond. Avec Zen 4, il y a des chances que la seconde génération débarque, avec des kits plus chauds, car comme la nuit, ils sont sauvages !