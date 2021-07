Le développement de la mémoire vive DDR de cinquième génération s'accélère, puisque les terminaux mobiles qui en sont équipés deviennent de plus en plus fréquents, et les prochaines générations de CPU bleus devraient prendre en charge cette mémoire beaucoup plus véloce que la précédente. Néanmoins, il faut distinguer deux voies de développement, une basée sur le grand format pour nos PC fixes, et une plus précoce pour les appareils mobiles, étant donné que l'un des avantages majeurs de la DDR5 est sa faible consommation d'énergie. C'est donc sur les puces LPDDR5 que le JEDEC a passé une révision hier, en mettant à jour les spécifications normalisées pour les modules et leur prise en charge.

Ainsi, la fréquence maximale passe de 6400 MHz à 8533 MHz, soit un bond de près de 33 %, qui représente un certain intérêt pour le marché mobile. En effet, les terminaux mobiles sont très dépendants de la fréquence, non pas pour des raisons de performances applicatives brutes, mais plutôt pour exploiter au mieux que possible les iGPU présents, qui peuvent rapidement se retrouver castrés par un manque de bande passante mémoire. Dans les autres évolutions, l'intégrité du signal est renforcée, ce qui est logique si on cherche à faire grimper la fréquence et qui devrait améliorer la consommation d'énergie, et l'Adaptive Refresh Management dispose d'une plus grande fiabilité. Cela devrait aider le monde des PC mobiles à devenir plus efficace, toutefois il semble improbable que cela soit destiné aux modèles d'entrée de gamme, cette mémoire coutant assez cher pour l'instant. (source : JEDEC)