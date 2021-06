Le grand jour est arrivé, pour la première fois nous pouvons observer un kit de mémoire DDR5 prévu pour la commercialisation, et sans grande surprise cela vient de chez Teamgroup, un fabricant qui travaille depuis bien longtemps sur le sujet. Il s'agit donc d'une étape importante, puisqu'après des mois d'annonces et de fuites, nous pouvons enfin voir sous quelle forme ce nouveau standard va pouvoir se déployer pour le marché grand public. Faites donc place aux barrettes au format U-DIMM, les DDR5 Elite, prévues pour équiper les futurs PC compatibles avec la nouvelle génération de mémoire vive.

Sur le papier, il n'y a que très peu de différence avec ce qui a déjà été annoncé par le passé, toutefois cela confirme bien les hypothèses émises : nous commencerons par une vitesse de 4800 MHz, avec des modules de 16 Go - 32 Go par kit au total, puisqu'il y aura deux barrettes dedans - et qui seront compatibles dans un premier temps avec la plateforme 600 de chez Intel, qui semble donc être le premier à exploiter la DDR5 pour le grand public. Autres points propres à la DDR5, l'ECC sera bien embarqué sur ce module, et le gestionnaire de puissance permettra de garantir cette vitesse à une tension de 1,1 V, laissant imaginer que l'OC sera possible. Et pour terminer, le point qui fait mal : le prix, qui sera de 399,99 $ aux US, et une disponibilité vers fin juin pour l'Amérique du Nord, le Japon et l'Europe.