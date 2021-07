Lisa Su a tenu une conférence pour les investisseurs, dans laquelle a donné des "détails" sur l'avenir de la firme pour 2022. Nous avons mis détail entre guillemets, car ça n'en sont pas, c'est plutôt une fourchette, voire un service de mariage. En effet, RDNA 3 et Zen 4 seront lancés en 2022, notez que ça ne signifie pas forcément disponibilité. L'année passée depuis fin 2020 nous a appris que la disponibilité est bel et bien un facteur différent d'un lancement produit. La seule précision apportée concerna Zen 4, en 5 nm.

Il n'est pas foufou de dire, ou penser, que ces deux éléments seront lancés second semestre 2022. En effet, RDNA 2 aura un an et demi de vie, ce qui n'est pas déconnant, tandis que Zen 3+/ ou Zen 3 3D-V devrait arriver en fin d'année 2021, pour contrer Alder Lake justement. Et par conséquent, un déploiement de Zen 4 6 mois après Zen 3+, ça semble peu probable. Pour ceux qui ont du mal à y voir claire dans la gamme AMD, et on les comprend tant le géant rouge copie les mauvaises habitudes d'Intel qui avait des gammes très fouillis, les Ryzen 6000 et 6000G portent le nom de code respectif de Vermeer X3D et Rembrandt, tandis que les Ryzen 7000 et 7000G en Zen 4 ont un code respectif de Raphael et Phoenix. Y a plus qu'à attendre, la fin d'année déjà devrait être animée sur le segment CPU.