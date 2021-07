C'est le clap de fin pour l'Oculus Quest 2 64 Go, remplacé par... une verison 128 Go

Alors que l’Oculus Quest 2 squatte toujours la première place du classement des casques de jeu selon l’enquête matérielle de Steam avec plus de 31 % des unités ce mois-ci, Facebook, son producteur, a une petite surprise dans sa manche. En effet, probablement du fait du succès du bouzin — ou de la grogne des utilisateurs ? – le modèle le moins coûteux, affiché à 299 $, vient d’être retiré du catalogue.

Rassurez-vous, tout comme le Raspberry Pi 4 1 Go, ce retrait des ventes s’effectue au profit de la mise sur les étals d’un nouveau modèle incorporant 128 Go de stockage. Un choix judicieux pour un casque autonome censé stocker en local ses titres, chose assez difficile sur un espace aussi réduit ! Rajoutez que des retours de la communauté ont fait état d’irritations de la peau suite à l’utilisation prolongée du casque et le contact de la mousse protectrice avec le visage : une campagne de rappel est en cours, permettant d’obtenir une surcouche protectrice en silicone. De ces faits, les commandes du Quest 2 sont temporairement suspendues, mais devraient être à nouveau possibles d’ici peu.

Certes, la firme nous avait habitués à des changements ne nécessitant pas de repasser à la caisse telle la mise à jour apportant les 120 Hz, mais il aurait en effet été difficile de modifier la capacité de stockage des bouzins à distance. Une nouvelle qui fera donc grincer des dents les derniers acheteurs, mais qui ne manquera pas de réjouir les futurs clients ! (Source : HeXus)