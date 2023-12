CAMM2 : la SO-DIMMie trouve un nouveau chemin au JEDEC

Compression Attached Memory Module, ou CAMM. c'est le nouveau format modulaire tout juste ratifié par le JEDEC, attendu depuis janvier dernier. Il est pourtant déjà utilisé sur certains portables Dell depuis 2022, ce dernier étant initiateur du nouveau format. L'idée étant de remplacer le SO-DIMM dont la première itération remonte à juin 1997, cette époque ou sur desktop le Pentium II inaugurait le slave 1 slot1 quand AMD commençait à montrer les dents avec son K6.

Évolution, mais pas révolution, CAMM est pensé avant tout dans un esprit de gain de place, même si la notion de performances sera revue à la hausse, aujourd'hui plafonnant à 6400 MT/s.

L'illustration ci-dessus montre la chose : pour obtenir 128 Go de RAM, le format SO-DIMM impose 4 modules de 32 Go chacun avec pour chacun son, slot d'insertion de 4 mm d'épaisseur, quand CAMM n'en demandera qu'un seul ~30 % plus fin, de 2,85 mm. En tout cas dans une configuration non stackée, puisque CAMM permettra de la diversité dans les configurations d'un module, autorisant à cette heure de 8 à 128 Go :

Plus fin oui, mais pour le coup plus long, pour des dimensions définies via le JEDEC de 78 mm de longueur sur 29,6 mm à 68 mm, autorisant de 178 à 644 contacts sur le connecteur, aptes à gérer du mono canal aux double canal DDR, mais pas de quad channel au programme. CAMM pourrait — enfin — marquer la disparition des modules de RAM soudés sur les mobos en particulier sur les formats à faible consommation d'énergie, une pratique revenue en force dernièrement.

Arrivée prévue pour S2 2024 tel que le montraient déjà certaines roadmaps comme la dernière en date en provenance de chez Micron. Reste à voir l'adoption, ou non, par les autres OEM, d'autant que Samsung est au coin de la rue avec son LPCAMM.