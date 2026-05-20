Un PC stylé et silencieux avec RTX 5080 et Ryzen 7 9800X3D est possible

À l’opposé des boîtiers criards, Billet Labs a concocté une configuration que l’on peut qualifier de steampunk, bien que le terme soit fortement galvaudé. Nous nous garderons également de dire que la configuration est rétrofuturiste, puisque rien n’indique que personne n’ait imaginé de tels composants dans le passé. Ce qui est certain, c’est qu’elle n’a rien d’archaïque, puisqu’on y retrouve une GeForce RTX 5080 associée à un Ryzen 7 9800X3D. L’ensemble implique du watercooling, mais est presque fanless.

La construction

Ce projet fait suite à un précédent : un énorme PC équipé d’un radiateur en fonte de 50 kg et que vous pouvez d'ailleurs apercevoir dans le salon. Vous trouverez également la vidéo consacrée à ce système sur la chaîne.

La nouvelle configuration s’appuie sur une carte mère Gigabyte B850I AORUS PRO. Elle embarque 32 Go de mémoire, 2 To de stockage et une alimentation FlexATX de 600 W. Le refroidissement s’organise en une structure pyramidale de trois radiateurs : un 200 × 400 mm à la base, coiffé d’un 140 × 280 mm surplombé par un 120 × 240 mm. Ils sont empilés au-dessus des composants afin d’exploiter la convection naturelle. Billet Labs a aussi cherché à supprimer les petits ventilateurs de la carte mère. Celle-ci est fixée sur une base en aluminium de 8 mm d’épaisseur, avec de larges pads thermiques assurant le transfert de chaleur vers cette plaque. L’alimentation FlexATX bénéficie du même principe, avec de la pâte thermique sous son châssis pour évacuer sa chaleur vers la structure commune.

Comme vous le constaterez avec les relevés ci-dessous, pris sous différentes charges de travail, c’est le CPU qui a tendance à chauffer, jusqu’à subir de l’étranglement thermique lorsque Cinebench et FurMark sont lancés simultanément (il se limite alors à 100 W). En outre, le ventilateur de l’alimentation finit par se déclencher. La carte graphique, en revanche, ne subit pas une telle restriction. Dans les jeux, les températures restent globalement contenues.

Néanmoins, pour les raisons évoquées ci-dessus, le présentateur estime que si cette configuration est fonctionnellement viable, elle reste insuffisante pour un usage quotidien en l’état. Un jugement somme toute assez sévère pour cette machine hors norme, qui mérite clairement le coup d’œil.