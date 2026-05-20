Samsung passe Ã  la 6K avec lâ€™Odyssey G8 G80HS

Du cÃ´tÃ© des moniteurs, lâ€™heure est aux annonces hors normes. AprÃ¨s lâ€™UltraGear 25G590B et sa promesse du 1000 Hz en 1080p, Samsung Electronics tente aussi de dÃ©fricher un nouveau sentier avec son Odyssey G8 G80HS. Un modÃ¨le prÃ©sentÃ© par la marque comme Ã©tant le premier moniteur gaming 6K.

La rÃ©solution du Retina 5K, mais en 32 pouces

Cette rÃ©fÃ©rence en particulier, et cette gamme de moniteurs Odyssey 2026, vous disent peut-Ãªtre quelque chose ; pas dâ€™impression de dÃ©jÃ -vu, ils avaient Ã©tÃ© succinctement prÃ©sentÃ©s lors du CES 2026. Plus rÃ©cemment, en avril, lâ€™entreprise corÃ©enne avait Ã©galement profitÃ© dâ€™une communication autour de sa place de nÂ°1 mondial des moniteurs de jeu pour la septiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive pour glisser quelques mots les concernant.

Le G80HS est donc un Ã©cran de 32 pouces capable dâ€™afficher 6144 Ã— 3456 pixels. Dans cette dÃ©finition 6K, il supporte une frÃ©quence de rafraÃ®chissement de 165 Hz. Ceux qui souhaitent privilÃ©gier la frÃ©quence Ã la dÃ©finition pourront basculer vers du 3K (3072 Ã— 1728) Ã 330 Hz via le Dual Mode.

ConcrÃ¨tement, une telle dÃ©finition (la 6K) en 32 pouces donne une densitÃ© dâ€™environ 220 PPP. Câ€™est donc une valeur trÃ¨s proche de celle de lâ€™Ã©cran Retina 5K de 27 pouces dâ€™Apple. Avec sa dÃ©finition de 5 120 Ã— 2 880 pixels, celui-ci offre une densitÃ© de 218 pixels par pouce. Pour une comparaison plus gÃ©nÃ©rique, une dalle 4K (3840 Ã— 2160) de 32 pouces Ã©quivaut Ã 138 PPP.

Pour le reste, câ€™est nettement moins extravagant. Samsung Electronics a optÃ© pour une dalle IPS. Elle dÃ©livre un temps de rÃ©ponse de 1 ms GtG, tandis que sa luminositÃ© maximale plafonne Ã 350 cd/mÂ². Il est question dâ€™un support de lâ€™AMD FreeSync Premium et dâ€™une compatibilitÃ© NVIDIA G-SYNC. Enfin, pour la connectique, rien de bien original non plus, avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 (UHBR20), deux ports USB-A 3.2 ainsi quâ€™une sortie mini-jack. Pour de lâ€™USB-C, on repassera !

Bien que la sociÃ©tÃ© allÃ¨gue que ce G80HS soit, Ã lâ€™instar des autres modÃ¨les prÃ©sentÃ©s dans le communiquÃ©, disponible dÃ¨s Ã prÃ©sent, il nâ€™est toujours pas rÃ©fÃ©rencÃ© sur le site de la marque. Selon plusieurs confrÃ¨res, le tarif serait toutefois fixÃ© Ã 1 499 euros en France. Autant dire que Ã§a fait trÃ¨s cher la dÃ©finition (faut compter du 600 - 700 euros pour un Ã©cran 4K de cette taille avec une telle frÃ©quence). Et bien entendu, profiter de la 6K dans des jeux rÃ©cents / exigeants imposera une configuration musclÃ©e.