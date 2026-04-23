TSMC trace sa route jusquâ€™Ã  2029 entre A13, N2U et stratÃ©gie Low-NA

Dans le cadre du North America Technology Symposium 2026 Ã Santa Clara, TSMC a rÃ©vÃ©lÃ© sa feuille de route qui mÃ¨ne, presque, jusquâ€™Ã la fin de la dÃ©cennie (la pÃ©cÃ©dente s'arrÃªtait Ã 2027). Les Â« nÅ“uds Ã©tapes Â» ajoutÃ©s Ã lâ€™itinÃ©raire sont les procÃ©dÃ©s de classe 1,2 nm et 1,3 nm, baptisÃ©s A12 et A13, ainsi que le N2U, une extension du N2. Par ailleurs, si lâ€™expression Â« ce n'est pas la destination qui compte mais le voyage Â» est souvent utilisÃ©e Ã tort et Ã travers, elle prend un certain sens ici. En effet, TSMC nâ€™envisage pas de recourir Ã la lithographie EUV High-NA, qui marquerait une rupture majeure, mais d'en rester au Low-NA EUV pour le moment.

Le programme de TSMC jusqu'en 2029

Concernant les nÅ“uds de gravure, le communiquÃ© et le tableau qui suit (pris chez Tomâ€™s Hardware US) vous donneront un bon aperÃ§u de leurs caractÃ©ristiques. Lâ€™A13 est dÃ©crit comme une version optimisÃ©e de lâ€™A14. Il garantit une compatibilitÃ© totale avec les rÃ¨gles de conception de son prÃ©dÃ©cesseur, mais octroie un gain de surface de 6 %. Lâ€™A12 est aussi une Ã©volution de la plateforme A14 intÃ©grant une alimentation par lâ€™arriÃ¨re (backside power delivery) via la technologie Super Power Rail. Ces deux processus doivent servir aux puces conÃ§ues pour les charges de travail en IA et HPC ; tous deux sont prÃ©vus pour 2029.

Le N2U sâ€™inscrit comme une nouvelle variation au sein de la plateforme 2 nm. TSMC promet des gains modestes mais mesurables, avec 3 Ã 4 % de performances supplÃ©mentaires ou, Ã lâ€™inverse, une baisse de la consommation de lâ€™ordre de 8 Ã 10 % face au N2P. La densitÃ© logique progresse elle aussi lÃ©gÃ¨rement, dans une fourchette de 1,02x Ã 1,03x. Industrialisation attendue en 2028.

Sur le volet packaging, TSMC indique dÃ©jÃ produire des solutions CoWoS exploitant 5,5 rÃ©ticules, et vise une montÃ©e en gamme avec une version Ã 14 rÃ©ticules dâ€™ici 2028. Ã€ ce niveau, il deviendrait possible dâ€™assembler une dizaine de gros dies de calcul accompagnÃ©s dâ€™une vingtaine de piles HBM. Lâ€™Ã©tape suivante est dÃ©jÃ dans le viseur, avec des configurations au-delÃ de 14 rÃ©ticules Ã lâ€™horizon 2029, en parallÃ¨le du dÃ©ploiement de la plateforme SoW-X capable de grimper jusquâ€™Ã 40 rÃ©ticules. Dans le mÃªme temps, un empilement SoIC A14 sur A14 est attendu pour 2029, avec une densitÃ© dâ€™interconnexion entre dies annoncÃ©e comme 1,8 fois supÃ©rieure Ã celle du SoIC N2 sur N2.

TSMC a Ã©galement levÃ© le voile sur plusieurs Ã©volutions touchant Ã lâ€™optique, Ã lâ€™automobile et Ã certains procÃ©dÃ©s spÃ©cifiques. Sa solution COUPE, qui repose sur une intÃ©gration dâ€™optique directement au niveau du substrat, est prÃ©vue pour une mise en production en 2026. Lâ€™entreprise avance Ã ce sujet un doublement de lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et une latence drastiquement rÃ©duite, jusquâ€™Ã dix fois infÃ©rieure Ã celle des approches modulaires classiques.

CÃ´tÃ© automobile, le N2A marque lâ€™arrivÃ©e du premier procÃ©dÃ© Ã nanosheets de TSMC spÃ©cifiquement qualifiÃ© pour ce secteur. Ã€ puissance Ã©quivalente, des gains de performances compris entre 15 et 20 % sont Ã©voquÃ©s face au N3A, avec une certification AEC-Q100 ciblÃ©e pour 2028.

Enfin, le procÃ©dÃ© N16HV doit entrer en production dÃ¨s 2026, avec en ligne de mire des applications comme les circuits de pilotage dâ€™affichage.

Comparaison des nÅ“uds TSMC A16 vs N2P N2X vs N2P N2U vs N2P A14 vs N2 A13 vs A14 A12 vs A16 Puissance -15 % Ã -20 % plus faible -8 % Ã -10 % -25 % Ã -30 % ? plus faible Performances +8 % Ã +10 % 10,00 % +3 % Ã +4 % +10 % Ã +15 % ? plus Ã©levÃ©es DensitÃ© de puce 1,07x Ã 1,10x ? ? 1,2x ? plus dense DensitÃ© logique ? ? 1,02x Ã 1,03x 1,23x 1,06x plus dense Transistors GAA GAA GAA GAA 2e gÃ©nÃ©ration GAA 2e gÃ©nÃ©ration GAA 2e gÃ©nÃ©ration Distribution de puissance SPR Alimentation front-side avec SHPMIM (?) Alimentation front-side avec SHPMIM (?) Alimentation front-side avec SHPMIM (?) Alimentation front-side avec SHPMIM (?) SPR Production de masse (HVM) 2027 2027 2027 2028 2029 2029

Notez que la densitÃ© de puce publiÃ©e par TSMC reflÃ¨te une densitÃ© Â« mixte Â», composÃ©e de 50 % de logique, 30 % de SRAM et 20 % dâ€™analogique.

LÃ oÃ¹ TSMC va, il n'y a pas besoin de High-NA

Tout ce qui prÃ©cÃ¨de relÃ¨ve donc de la destination. Mais le plus intÃ©ressant est donc le moyen de sâ€™y rendre, puisque TSMC ne mise toujours pas sur la lithographie EUV High-NA, comme cela avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© le cas pour lâ€™A16. Une stratÃ©gie opposÃ©e Ã celle dâ€™Intel, pour qui le nÅ“ud 14A et les suivants reposeront sur des scanners High-NA (Ã partir de 2027â€“2028).

TH rapporte une dÃ©claration de Kevin Zhang, vice-prÃ©sident du dÃ©veloppement commercial chez TSMC : Â« Je peux vous dire que je suis impressionnÃ© par notre Ã©quipe R&D. Elle parvient encore Ã faire progresser le scaling technologique sans recourir au High-NA. Un jour, il faudra peut-Ãªtre y passer, mais pour lâ€™instant, nous sommes capables de tirer parti de lâ€™EUV actuel sans franchir ce cap, qui, vous le savez, est extrÃªmement coÃ»teux. Â»

Ainsi, plutÃ´t que dâ€™adopter les coÃ»teux scanners EUV High-NA dâ€™ASML (environ 350 millions dâ€™euros lâ€™unitÃ©), TSMC prÃ©voit de sâ€™appuyer sur ses machines EUV Low-NA, dont le coÃ»t est environ deux fois infÃ©rieur. Kevin Zhang ne dÃ©taille pas la maniÃ¨re dont les Ã©quipes Å“uvrent pour atteindre de tels niveaux de gravure avec ces outils, mais lâ€™approche repose nÃ©cessairement sur le multi-patterning, un procÃ©dÃ© consistant Ã effectuer plusieurs passes pour graver un motif sur une mÃªme couche. En multipliant les Ã©tapes dâ€™exposition en Low-NA, lâ€™entreprise estime ainsi pouvoir obtenir des rÃ©sultats proches de ceux permis par une exposition High-NA.

Bien sÃ»r, Ã terme, les limites du multi-patterning en Low-NA imposeront lâ€™adoption des systÃ¨mes High-NA, y compris chez TSMC. Mais dâ€™ici lÃ , pour les gÃ©nÃ©rations actuelles et Ã venir, le fondeur estime pouvoir exploiter au maximum ses infrastructures Low-NA, avec un investissement nettement plus contenu que celui quâ€™exigerait une transition massive au High-NA.

Comme le rappelle TechPowerUp, si Intel fait aujourdâ€™hui figure de pionnier dans lâ€™adoption de lâ€™EUV High-NA, lâ€™entreprise occupait un rÃ´le comparable Ã celui de TSMC lors du dÃ©veloppement de son nÅ“ud 10 nm. Ã€ lâ€™Ã©poque, plutÃ´t que de basculer vers lâ€™EUV Low-NA, qui aurait permis de lever une grande partie des difficultÃ©s â€” mais au prix de lourds investissements â€”, Intel espÃ©rait repousser les limites du DUV grÃ¢ce au multi-patterning. Pour le rÃ©sultat et le succÃ¨s que vous connaissez. Pour la dÃ©cennie qui se profile, les rÃ´les semblent donc sâ€™Ãªtre inversÃ©s ; souhaitons au fondeur taÃ¯wanais une issue diffÃ©rente.