macOS 27, ou la fin programmée des Mac Intel

Reprenez un de vos anciens articles pour le présenter comme une nouveauté ; ça ne fait pas des Chocapic, mais génère quelques malentendus. Bien qu’elle soit présentée comme une nouveauté par plusieurs sites, lesquels se basent sur un article de MacRumors recyclé d’une publication plus ancienne dudit site, l’information n’a en réalité rien d’inédit. Elle remonte à juin 2025. Faute de l’avoir traitée à l’époque, c’est l’occasion d’en parler, puisqu’elle marque tout de même une bascule dans l’histoire du Mac.

MacBook Pro 16 pouces de 2019 en Intel, compatibles macOS 26

À partir de macOS 27, Apple tournera définitivement la page Intel. macOS 26 Tahoe constitue en effet la dernière version majeure officiellement compatible avec les machines équipées de processeurs x86. À partir de macOS 27, seuls les Mac animés par les puces Apple Silicon de série M, ou de série A pour prendre le cas du récent MacBook Neo, profiteront des évolutions du système d’exploitation.

Les Mac Intel ne feront plus partie de l’aventure

Le site MacRumors a surtout repris son ancien papier pour lister les Mac Intel éligibles à macOS 26 mais qui seront donc, de fait, exclus de la suite du programme. Sont concernés le Mac Pro 2019, le MacBook Pro 16 pouces 2019, le MacBook Pro 13 pouces 2020, ainsi que l’iMac 27 pouces de 2020. Pour ces machines, Tahoe fait office de chant du cygne logiciel ; ils ne figureront plus dans la liste macOS 27 (pas encore dévoilée à ce stade).

Une documentation technique pour Rosetta précise que ces systèmes continueront à recevoir des correctifs de sécurité pendant trois ans. Quant à cette pièce maîtresse de la transition vers Apple Silicon, elle restera de la partie avec macOS 27, puis sera réduite à « un sous-ensemble des fonctionnalités » assurant la compatibilité avec d'anciens jeux reposant sur des frameworks Intel.

Dans ce contexte, la scène Hackintosh apparaît plus que jamais en bout de course. Déjà fragilisée par le passage à ARM et les restrictions croissantes imposées par Apple, elle devrait difficilement survivre à la disparition complète du support Intel. macOS 26 constituera sans doute le dernier socle réellement exploitable pour ces installations alternatives.

Rappelons que la marque à la pomme croquée a amorcé le basculement vers Apple Silicon fin 2020 avec la puce M1. Aujourd’hui, la gamme s’étend jusqu’aux M5 Pro et M5 Max pour le haut du panier. Avec le récent MacBook Neo, Apple s’est toutefois autorisée à exploiter une puce de série A, d’abord pensée pour les smartphones, pour équiper un PC. À savoir l’A18 Pro, laquelle servait initialement aux iPhone 16.

Certains s’attendent à ce qu’Apple profite de la WWDC 2026 de juin pour mettre en scène cette transition achevée ; l'utilise comme vitrine pour dresser le bilan de ce basculement et exposer un écosystème aligné sur ses architectures maison.