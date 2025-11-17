Arrow Lake-S Refresh : trois modèles Plus pour clore l’ère du LGA-1851

Le déploiement d’une gamme Arrow Lake-S Refresh est un secret de polichinelle. Un représentant de cette lignée, le Core Ultra 7 270K Plus, a trahi son existence en se perdant dans des benchmarks. Selon VideoCardz, il faut s’attendre à trois références : celle précitée, encadrée par les Core Ultra 9 290K Plus et Core Ultra 5 250K Plus.

Baroud d'honneur

Dans Geekbench, le Core Ultra 7 270K Plus exhibait fièrement 24 cœurs CPU, en 8P + 16E. Un gain de quatre E-cores par rapport au Core Ultra 7 265K, pour une configuration digne de son supérieur. Nos confrères, qui se définissent comme leur propre source, entérinent ce butin. Ils y ajoutent une fréquence Turbo rehaussée de 100 MHz pour les cœurs en question. En revanche, les fréquences de base de l’ensemble des cœurs diminuent comparativement à celles du Core Ultra 7 265K.

Cette redistribution d’E-cores concernerait également le Core Ultra 5 250K Plus. Tandis que l’Ultra 5 245K est en 6P + 8E, le nouveau venu proposerait 6P + 12E. Avec un gain de 100 MHz sur les boosts des P-cores et des E-cores, mais une baisse de 100 MHz de la fréquence de base des E-cores.

Après être descendus d’un palier, remontons-en deux pour retrouver le Core Ultra 290K Plus. Étant donné que le Core Ultra 285K est déjà blindé au maximum de ce que le silicium Arrow Lake peut accorder en cœurs CPU, son successeur ne va logiquement rien gagner sur ce point : il conservera la configuration 8P + 16E. Toujours selon la source, sa seule consolation sera un turbo P-Core augmenté de 100 MHz, pour atteindre 5,6 GHz, tandis que les E-cores monteront désormais jusqu’à 4,8 GHz, contre 4,6 GHz. Enfin, le TVB (Thermal Velocity Boost) culminera à 5,8 GHz, contre 5,7 GHz sur le 285K.

Pour parfaire le tout, tous ces processeurs débarqueront avec une prise en charge native de la DDR5-7200, soit +800 MT/s par rapport aux 6400 MT/s d’Arrow Lake. Au regard de la forte inflation qui agite le marché de la RAM, gageons que peu de détenteurs de DDR5 aient très envie de renouveler leurs modules (si nécessaire). Quant aux nouveaux entrants, cette conjoncture pourrait être dissuasive. D’autant plus que cette série sera le chant du cygne de la plateforme LGA-1851, donc de la carte mère qu’ils devront acquérir.

Processeur Ultra 9 290K Plus Ultra 9 285K Ultra 7 270K Plus Ultra 7 265K Ultra 5 250K Plus Ultra 5 245K Cœurs (P+E) 8 + 16 8 + 16 8 + 16 8 + 12 6 + 12 6 + 8 TVB 5,8 GHz 5,7 GHz – – – – Turbo Boost Max 5,6 GHz 5,6 GHz 5,5 GHz 5,5 GHz – – P-Core Turbo 5,6 GHz 5,5 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,2 GHz E-Core Turbo 4,8 GHz 4,6 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz P-Core Base 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,9 GHz 4,2 GHz 4,2 GHz E-Core Base 3,2 GHz 3,2 GHz 3,2 GHz 3,3 GHz 3,5 GHz 3,6 GHz Base Power 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W Max Turbo Power 250 W 250 W 250 W 250 W 159 W 159 W Support mémoire DDR5-7200 DDR5-6400 DDR5-7200 DDR5-6400 DDR5-7200 DDR5-6400

Pour finir, nos confrères précisent qu’ils n’ont pour l’heure obtenu aucune indication claire quant à la stratégie d’Intel : ils ignorent si les 290K, 270K et 250K Plus sont amenés à remplacer les modèles existants ou à cohabiter avec. Enfin, ils ne dévoilent aucune date.