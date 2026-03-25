Intel lance ses Arc Pro B70 et B65 avec 32 Go de GDDR6

Nous avions été avertis la semaine dernière de l’arrivée des Arc Pro B70 et Arc Pro B65. Ces deux références finissent pas introniser, des mois après le lancement de cette architecture graphique, son meilleur représentant, le BMG-G31. GPU que des joueurs auraient sans doute espérer voir animer une Arc B770. Intel en a toutefois décidé autrement et préfère draguer un autre type de public.

Intel aura pris son temps

Les caractéristiques de ces cartes graphiques sont conformes à celles révélées la semaine dernière par VideoCardz. L’Arc B70 a 32 Xe-cores, 256 moteurs XMX et 32 unités de ray tracing. La B65 a 20 Xe-cores, 160 unités XMX et 20 unités de ray tracing. Elle se démarque toutefois de la Pro B60 par sa configuration mémoire, puisqu’elle possède 32 Go de GDDR6, comme la B70. En revanche, cette dernière a une interface de 256 bits, tandis que celle de la B65 est de 192 bits.

Étrangement, Intel revendique une bande passante de 608 Go/s pour les deux références. Un tel débit implique de la GDDR6 à 19 Gbit/s pour la B70, mais à plus de 25 Gbit/s pour la B65. Une valeur bien sûr ubuesque ; même la GDDR6X de la RTX 4080 Super plafonne à 23 Gbit/s. Aucun des articles que nous avons consultés n’a relevé l’incohérence. Nous n'avons donc pas d'autres avis, mais c'est sûrement une erreur de typo. En gardant 19 Gbit/s, comme pour la B60 (et plus globalement la norme sur la gamme Battlemage à l'exception de la Pro B50), la B65 aurait une bande passante de 456 Go/s.

Sinon, Intel annonce une puissance de calcul de 367 TOPS en INT8 pour la B70 et de 197 TOPS pour sa petite sœur. Côté API graphiques, ces cartes prennent en charge DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 et Vulkan 1.3. Les API de calcul incluent oneAPI, OpenCL 3.0 et OpenVINO. Le moteur média gère l’encodage et le décodage matériel des formats AV1, HEVC, VP9 et H.265. Intel proposera des pilotes certifiés pour Windows 11, Windows 10 et Linux.

L’entreprise n’a pas révélé le prix de la B65. Nous n’avons pas trouvé cette donnée dans les documents, mais d’après VideoCardz, Intel aurait communiqué 949 dollars pour la B70, avec une disponibilité immédiate, soit au 25 mars. Ce montant est validé par Newegg, qui a référencé l’Arc Pro B70. Par contre, la date de disponibilité est fixée au 24 avril prochain. Pas de listage chez les détaillants français pour le moment.