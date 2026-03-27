Vous pouvez désormais essayer le Samsung Browser sur votre PC Windows

Après s’être lancé en version bêta dans deux pays (États-Unis et Corée du Sud) en octobre dernier, le navigateur Samsung Internet délaisse ce statut et se déploie à travers le monde. Il change de nom pour l’occasion : appelez-le désormais Samsung Browser — Samsung Browser for Windows, plus précisément.

Des restrictions matérielles et géographiques

Préinstallé sur les appareils Galaxy, le navigateur s’invite sur Windows pour faire le pont entre mobile et PC. Il doit permettre « aux utilisateurs de poursuivre leur navigation en toute fluidité lorsqu'ils passent de leur mobile à leur PC ». L’interconnexion va de la simple synchronisation des marque-pages et de l'historique de navigation à la reprise transparente de session. À ce stade, cette dernière fonctionnalité se borne néanmoins aux ordinateurs portables Galaxy Book (séries 3, 4, 5 et 6) et nécessite l'application Samsung Continuity Service pour fonctionner. Samsung indique qu’elle étendra cette prise en charge à d'autres appareils à l'avenir.

Le navigateur intègre également Samsung Pass, ce qui lui permet de remplir automatiquement les identifiants de connexion et les informations de paiement enregistrées. Quant aux fonctionnalités IA, elles reposent sur Perplexity. Nous n’allons pas nous attarder dessus. Elles sont assez classiques et illustrées dans le communiqué. En outre, elles ne sont pour l’instant proposées qu’en Corée du Sud et aux États-Unis. Là encore, l’entreprise promet de couvrir davantage de marchés plus tard.

Bref, à l'instar de Chrome sur Android et PC et de Safari au sein de l'écosystème Apple, Samsung souhaite garder ses clients captifs au sein de son écosystème. Si cette perspective vous attire, Samsung Browser pour Windows est disponible pour Windows 11 et Windows 10 (version 1809 ou plus récente). Une dizaine de jours après qu’une application de l’entreprise coréenne a bloqué l’accès au lecteur C:\ de certains PC, nous sommes tentés d’appeler à la prudence. Mais après tout, qu’est-ce qu’une existence sans prise de risques ?