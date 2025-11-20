Des Ryzen AI 400 Gorgon Point en vadrouille

Parmi les étapes prévues par la feuille de route d’AMD, 2026 mène vers « Gorgon », diminutif de Gorgon Point. Cette gamme, entraperçue en mars lors d’une présentation confidentielle, vient d’être mieux révélée à travers trois de ses rejetons : ils porteront le nom de Ryzen 400. Hélas, comme pressenti, il ne s’agit que de Strix Point rebadgés.

Nouveau nom pour nouvelle vie

Les trois processeurs sont les Ryzen AI 7 450, Ryzen AI 9 465 et Ryzen AI 9 HX 470. Deux ont été repérés dans les benchmarks Bapco (par Olrak29), le troisième dans Sisoftware (par momomo_us).

Ces Ryzen 400 réutilisent strictement les mêmes ingrédients CPU, GPU et NPU que les puces Strix Point actuelles : cœurs Zen 5, unités de calcul RDNA 3.5, et NPU XDNA 2. Sur la base des informations disponibles, ils ne se distinguent que par des fréquences rehaussées. Une pratique à laquelle AMD comme Intel nous ont largement habitués.

Les caractéristiques divulguées sont consignées dans le tableau ci-dessous. Le fait qu’il s’agisse d’un calque de l’offre Ryzen AI 300 saute aux yeux. Au vu de la composition actuelle, plusieurs références manquent encore à l’appel, dont le potentiel vaisseau amiral de cette série Gorgon Point.

Processeur Die Cœurs / Threads Fréquence Boost GPU (RDNA 3.5) NPU Ryzen AI 9 HX 470 Gorgon Point 12C / 24T (Zen 5 + Zen 5c) 5,25+ GHz 890M 16 CU XDNA 2 55+ TOPS Ryzen AI 9 465 Gorgon Point 2 10C / 20T (Zen 5 + Zen 5c) À confirmer 880M 12 CU XDNA 2 55+ TOPS Ryzen AI 7 450 Gorgon Point 2 8C / 16T (Zen 5 + Zen 5c) À confirmer 860M 8 CU XDNA 2 55+ TOPS Ryzen AI 9 HX 375 Strix Point 12C / 24T (4 Zen 5 + 8 Zen 5c) 5,1 GHz 890M 16 CU XDNA 2 55+ TOPS Ryzen AI 9 HX 370 Strix Point 12C / 24T (4 Zen 5 + 8 Zen 5c) 5,1 GHz 890M 16 CU XDNA 2 50 TOPS Ryzen AI 9 365 Strix Point 10C / 20T (4 Zen 5 + 6 Zen 5c) 5,0 GHz 880M 12 CU XDNA 2 50 TOPS Ryzen AI 7 350 Krackan Point 8C / 16T (4 Zen 5 + 4 Zen 5c) 5,0 GHz 860M 8 CU XDNA 2 50 TOPS Ryzen AI 5 340 Krackan Point 6C / 12T (3 Zen 5 + 3 Zen 5c) 4,8 GHz 840M 4 CU XDNA 2 50 TOPS

Comme évoqué en début d’article, ces fuites ne font que confirmer que la future gamme Ryzen 400 sera, prosaïquement, un renommage des Ryzen 300. AMD l’avait annoncé à ses partenaires il y a plusieurs mois. La diapositive relayée à l’époque par harukaze5719 dans un post X (depuis supprimé — la capture reste consultable dans l’article concerné) n’attribuait en revanche aucun numéro de série : elle se contentait de mentionner ces puces sous leur nom de code Gorgon Point. Au fond, l’enseignement principal de ces nouvelles fuites est qu’AMD les positionnera bien comme des Ryzen 400. Ces processeurs sont attendus au premier trimestre 2026. Ils devraient être officialisés lors du CES.

AMD Ryzen AI 9 465 w/ Radeon 880M

