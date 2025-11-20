|
Des Ryzen AI 400 Gorgon Point en vadrouille
————— 20 Novembre 2025 à 14h01 —— 69 vues
|
Des Ryzen AI 400 Gorgon Point en vadrouille
————— 20 Novembre 2025 à 14h01 —— 69 vues
Parmi les étapes prévues par la feuille de route d’AMD, 2026 mène vers « Gorgon », diminutif de Gorgon Point. Cette gamme, entraperçue en mars lors d’une présentation confidentielle, vient d’être mieux révélée à travers trois de ses rejetons : ils porteront le nom de Ryzen 400. Hélas, comme pressenti, il ne s’agit que de Strix Point rebadgés.
Image issue de la vidéo The AMD AI PC Experience © AMD
Les trois processeurs sont les Ryzen AI 7 450, Ryzen AI 9 465 et Ryzen AI 9 HX 470. Deux ont été repérés dans les benchmarks Bapco (par Olrak29), le troisième dans Sisoftware (par momomo_us).
Ces Ryzen 400 réutilisent strictement les mêmes ingrédients CPU, GPU et NPU que les puces Strix Point actuelles : cœurs Zen 5, unités de calcul RDNA 3.5, et NPU XDNA 2. Sur la base des informations disponibles, ils ne se distinguent que par des fréquences rehaussées. Une pratique à laquelle AMD comme Intel nous ont largement habitués.
Les caractéristiques divulguées sont consignées dans le tableau ci-dessous. Le fait qu’il s’agisse d’un calque de l’offre Ryzen AI 300 saute aux yeux. Au vu de la composition actuelle, plusieurs références manquent encore à l’appel, dont le potentiel vaisseau amiral de cette série Gorgon Point.
|Processeur
|Die
|Cœurs / Threads
|Fréquence Boost
|GPU (RDNA 3.5)
|NPU
|Ryzen AI 9 HX 470
|Gorgon Point
|12C / 24T (Zen 5 + Zen 5c)
|5,25+ GHz
|890M 16 CU
|XDNA 2 55+ TOPS
|Ryzen AI 9 465
|Gorgon Point 2
|10C / 20T (Zen 5 + Zen 5c)
|À confirmer
|880M 12 CU
|XDNA 2 55+ TOPS
|Ryzen AI 7 450
|Gorgon Point 2
|8C / 16T (Zen 5 + Zen 5c)
|À confirmer
|860M 8 CU
|XDNA 2 55+ TOPS
|Ryzen AI 9 HX 375
|Strix Point
|12C / 24T (4 Zen 5 + 8 Zen 5c)
|5,1 GHz
|890M 16 CU
|XDNA 2 55+ TOPS
|Ryzen AI 9 HX 370
|Strix Point
|12C / 24T (4 Zen 5 + 8 Zen 5c)
|5,1 GHz
|890M 16 CU
|XDNA 2 50 TOPS
|Ryzen AI 9 365
|Strix Point
|10C / 20T (4 Zen 5 + 6 Zen 5c)
|5,0 GHz
|880M 12 CU
|XDNA 2 50 TOPS
|Ryzen AI 7 350
|Krackan Point
|8C / 16T (4 Zen 5 + 4 Zen 5c)
|5,0 GHz
|860M 8 CU
|XDNA 2 50 TOPS
|Ryzen AI 5 340
|Krackan Point
|6C / 12T (3 Zen 5 + 3 Zen 5c)
|4,8 GHz
|840M 4 CU
|XDNA 2 50 TOPS
Comme évoqué en début d’article, ces fuites ne font que confirmer que la future gamme Ryzen 400 sera, prosaïquement, un renommage des Ryzen 300. AMD l’avait annoncé à ses partenaires il y a plusieurs mois. La diapositive relayée à l’époque par harukaze5719 dans un post X (depuis supprimé — la capture reste consultable dans l’article concerné) n’attribuait en revanche aucun numéro de série : elle se contentait de mentionner ces puces sous leur nom de code Gorgon Point. Au fond, l’enseignement principal de ces nouvelles fuites est qu’AMD les positionnera bien comme des Ryzen 400. Ces processeurs sont attendus au premier trimestre 2026. Ils devraient être officialisés lors du CES.
AMD Ryzen AI 9 465 w/ Radeon 880M— Gray (@Olrak29_) November 20, 2025
AMD KoratPlus-GPT1 (Gorgon Point1)https://t.co/TvYgmyNJvl
SiSoftware— 188号 (@momomo_us) November 19, 2025
AMD Ryzen AI 9 HX 470 w/ Radeon 890M (3M 12C 24T 2千兆赫（GHz）/5.25千兆赫（GHz）, 12x 1兆字节（MB） L2, 3x 16兆字节（MB） L3)https://t.co/kZ1RFW4UML
HP EliteBook X G2a 14 inch Notebook Next Gen AI PC 103C_5336AN HP EliteBook (HP 8EF5) pic.twitter.com/SOyrw2ylq7