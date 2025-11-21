Windows fête à nouveau ses 40 ans

Fêter deux fois ses quarante ans : certains quarantenaires auraient sûrement du mal à l’assumer. Pour un système d’exploitation, en revanche, aucun risque de gueule de bois. Car oui, Windows a bel et bien quarante balais, avec une Windows 1.0 officiellement déployée le 20 novembre 1985 (outre-Atlantique).

Quarante ans deux fois

Après avoir lu ce qui précède, vous avez peut-être l’impression d’être Phil Connors. Mais de vivre une expérience bien plus cauchemardesque. De ne pas être assujetti à une sempiternelle journée en compagnie d’Andie MacDowell dans une charmante petite ville de Pennsylvanie ; d'être plutôt condamné à revivre en boucle les quarante ans de Windows. À juste titre, puisque sieur Pascal nous avait déjà gratifiés, en novembre 2023, d’un billet consacré à ce quarantième anniversaire. Il se référait alors à novembre 1983, mois durant lequel Bill Gates avait annoncé l’engeance (le 10, pour être précis). Pourquoi cette redite deux ans plus tard ? Parce que le déploiement officiel de Windows 1.0 n’est intervenu que le 20 novembre 1985 — du moins aux États-Unis.

Le précédent article nous a mâché une bonne partie du travail. Pas d’ambition de le paraphraser ni d’en singer le ton irrévérencieux ; nous nous contenterons de quelques éléments factuels glanés çà et là. À ce propos, si plusieurs sites comme The Verge, Windows Central ou TechRadar ont célébré ce quarantième anniversaire, Microsoft n’a strictement rien fait. Même pas une photo jaunie passée à la moulinette de son IA, pourtant sa nouvelle marotte, comme AMD l’a fait pour ses 55 ans.

Revenons-en donc à nos moutons. Lors de son lancement américain, Windows 1.0 coûtait 99 dollars. Ajusté à l’inflation, cela représente environ 296 dollars actuels. Le système proposait une interface graphique pour MS-DOS avec force fenêtres, menus déroulants et boîtes de dialogue pensés pour le pointer-cliquer, donc le recours à une souris.

Cela dit, les débuts n’ont pas vraiment été glorieux. Les critiques étaient mitigées. Utilisateurs comme acteurs du secteur formulaient de nombreux griefs, tels que les performances poussives et une compatibilité limitée avec la majorité des logiciels du marché. Windows 1.0 a néanmoins posé les briques de l’édifice que nous connaissons aujourd’hui, introduisant au passage quelques outils toujours familiers, comme le Bloc-notes et Paint. Contrairement à WordPad, pourtant arrivé dix ans plus tard, ceux-là ont survécu et sont désormais dopés à l’IA.

Windows 2.0 succéda en décembre 1987 à ce qui était devenu Windows 1.04. Version dont le couperet de la fin officielle du support ne tomba toutefois qu’en décembre 2001. S’ensuivirent moult moutures qui nous ont conduits à l’actuel Windows 11. Si Windows 3.0 et 3.1, sortis en 1990 et 1992, ont commencé à populariser la plateforme, c’est bien Windows 95 qui l’a propulsée sur le devant de la scène avec le menu Démarrer, la barre des tâches et un environnement majoritairement 32 bits.

Version de Windows Date de sortie Windows 1.0 20 novembre 1985 Windows 2.0 9 décembre 1987 Windows 3.0 22 mai 1990 Windows 3.1 6 avril 1992 Windows 95 24 août 1995 Windows 98 25 juin 1998 Windows Me 14 septembre 2000 Windows 2000 17 février 2000 Windows XP 25 octobre 2001 Windows Vista 30 janvier 2007 Windows 7 22 octobre 2009 Windows 8 26 octobre 2012 Windows 8.1 17 octobre 2013 Windows 10 29 juillet 2015 Windows 11 5 octobre 2021

De nos jours, toutes plateformes confondues, Windows reste — avec 30,79 % de PDM — le deuxième système d’exploitation au monde derrière Android (38,44 %), selon StatCounter (octobre 2025). Si l’on se limite aux PC, il caracole évidemment en tête avec 66,14 % de PDM. Un chiffre toutefois en érosion régulière ; c’était 72,94 % un an plus tôt.

Pour une rétrospective assez complète (bien que peu illustrée), direction Windows Central. Sinon, la vidéo ci-dessous, proposée par Clubic il y a dix ans, donc pour les trente ans de Windows, reste pertinente. Elle s’arrête à Windows 10, mais couvre l’essentiel de la période qui nous intéresse ici.

Comme indiqué en début d’article, les Européens n’ont pu goûter aux joies de Windows qu’en mai 1986, avec la version 1.02. De quoi prévoir un troisième quarantième anniversaire dans quelques mois, joie !