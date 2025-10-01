Crucial accélère la LPCAMM2 à 8 533 MT/s

Crucial a officialisé une version plus rapide de sa mémoire LPCAMM2. Tandis que la précédente turbinait à 7 500 MT/s, la nouvelle monte à 8 500 Mt/s (8 533 Mt/s, pour être précis). Pour mémoire, LPCAMM signifie Low-power compression attached memory modules, ou simplement modules de mémoire à compression à faible consommation.

Pour laptops IA, forcément

La marque destine son produit aux ordinateurs portables nouvelle génération orientés IA. La capacité maximale plafonne toujours à 64 Go. Dans son communiqué de presse, Micron revendique des performances 1,5 fois supérieures et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux modules DDR5 SODIMM classiques.

Micron avait officialisé des de 32 Go et 64 Go au format LPCAMM2 lors du CES 2024. Pour reprendre l’argumentaire de Crucial, la LPCAMM se distingue des modules SODIMM et LPDDR « en combinant efficacité de l’espace et polyvalence remarquable ». L’entreprise rappelle que les modules LPDDR, réputés pour leur design compact, ont l’inconvénient d’être soudés à la carte mère d’un ordinateur portable, ce qui limite leur adaptabilité. Que les modules SODIMM, détachables, sont confrontés à des limitations de performances faute « d’une mise à niveau adéquate » de leur technologie. La LPCAMM projette donc de faire la synthèse des deux. Sa taille compacte permet aussi de réduire l’empreinte de la carte mère (de près de 60 %, aux dires de Crucial). Cerise sur le gâteau, elle booste l’efficacité énergétique (avec une consommation réduite de près de 70 %, toujours selon la marque).

Jonathan Weech, directeur senior du marketing produit au sein du Commercial Products Group de Micron, résume : « Nos clients recherchent des solutions mémoire évolutives capables de suivre le rythme des charges de travail liées à l’IA et du multitâche mobile. La Crucial LPCAMM2 a été conçu pour répondre à ces besoins grâce à sa rapidité, son efficacité énergétique et sa flexibilité de mise à niveau, le tout dans un format compact. »

Ce nouveau standard est déjà présent dans des machines commercialisées. Après le Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, le ThinkPad P1 Gen 8 a suivi. Dell a également adopté ce format avec son Pro Max 14 (MC14250). Il propose un slot LPCAMM2 pouvant accueillir jusqu’à 64 Go de LPDDR5X-7467.