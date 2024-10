Core Ultra 9 285K : plus efficient que le Core i9-14900K, mais pas meilleur, prévient Intel

Tandis que PassMark a mis en avant les performances single-thread séduisantes du Core Ultra 9 285K en prenant bien soin de ne pas attirer l’attention sur celles, bien moins affriolantes, obtenues en multi-thread, voici que des documents internes à Intel risquent de doucher les espoirs de certains optimistes : prosaïquement, ils révèlent que dans les jeux, le Core i9-14900K est supérieur — en se limitant strictement à la fréquence d’images par seconde.

La performance ou l'efficacité ?

Vous le savez, l’entreprise doit officiellement présenter sa gamme Arrow Lake-S, alias les Core Ultra 200 demain, 10 octobre. Des diapositives internes qui serviront à la présentation Power Point de l’élève Intel en Chine ont été publiées avec un peu d’avance.

L'une d'elles — celle utilisée en couverture de cet article – nous apprend que le Core i9-14900K contribue à une fréquence d’images moyenne de 264 dans le panel de jeux testés, alors que cette valeur est de 261 pour le Core Ultra 9 285K, flagship de cette gamme. En se limitant à ce prisme, le processeur à venir s’annonce donc un peu moins bon que son ancêtre.

Heureusement pour la puce Arrow Lake, elle se montre nettement moins énergivore, aux dires d’Intel : l’entreprise relève une consommation de pointe à 527 W pour le Core i9-14900K, contre 447 W pour le Core Ultra 9 285K. Cela représente une baisse de 80 W. Nous supposons que cette mesure vaut pour l’ensemble du système (même le Core i9-14900KS, pourtant encore plus glouton que son petit frère, engloutit au maximum 409 W).

Une autre diapositive révèle que le système armé du Core Ultra 9 285K offre jusqu'à 4 % d’IPS de plus que le Ratpor tout en étant 165 W plus sobre (dans un titre que nous ne parvenons pas à déduire). Pour se limiter aux extrêmes, le PC avec Core Ultra 9 285K se montre jusqu'à 13 % plus lent que le Core i9-14900K (dans Far Cry 6) et jusqu’à 15 % plus rapide que son prédécesseur (F1 23) ; mais vous l'aurez compris, avec une puissance bien moindre à chaque fois.

Notez que ces mesures ont été prises en 1080p. Nous n’avons pas trouvé la carte graphique mobilisée, mais nous parions logiquement sur une GeForce RTX 4090.

Abstraction faite des problèmes de stabilité qui affectent sa série ainsi que celle de la précédente génération (lesquels sont loin d’être un détail, bien entendu), le Core i9-14900K est un bon compagnon de jeu. Dans la plupart des tests, il se place juste derrière les Ryzen 7000X3D. En revanche, sa puissance démesurée plombe son efficacité énergétique.

La perspective d’un Core Ultra 9 285K peu ou prou aussi performant dans les jeux mais nettement plus efficace énergétiquement parlant corrigera donc ce gros défaut. En pratique, pour avoir regardé quelques vidéos en préparant cette actu, nous n’avons pas trouvé de titres où le Core i9-14900K, presque systématiquement associé à une GeForce RTX 4090, flanche avant le GPU en UHD. Mais qui sait, peut-être deviendra-t-il le maillon faible d'un couple du même acabit lorsque la GeForce RTX 5090 sortira.

D’autres diapositives comparent le Core Ultra 9 258K au Ryzen 9 7950X3D ainsi qu'au Ryzen 9 9950X. Toujours si l’on se fie à Intel, son vaisseau amiral est en mesure de rivaliser avec la puce X3D d’AMD dans les jeux, et de la terrasser dans des benchmarks applicatifs ainsi que dans Blender. Nous nous garderons bien de nous prononcer pour ce deuxième aspect ; rappelons juste qu'en matière de jeu vidéo, le Ryzen 7 7800X3D est souvent devant, du fait que le Ryzen 9 7950X3D nécessite parfois de désactiver l’un de ses CCD pour en obtenir le meilleur. Or, il est peu probable qu’Intel ait pris une telle disposition. Enfin, soulignons que les Ryzen 9000X3D sont en embuscade.

Quoi qu'il en soit, nous n’aurons pas à patienter très longtemps pour que les allégations de la société soient éprouvées par des tests indépendants. Les Core Ultra 200 doivent être commercialisés à partir du 24 octobre.