Les Core Ultra 200S ne sont pas folichons, mais Intel saurait comment les transfigurer

Vous l’avez constaté à travers notre dossier confrontant Zen 5 et Arrow Lake-S ou même dans notre test de cette 15e génération de Core desktop : cette dernière n’a pas de quoi faire sauter au plafond les joueurs. Concrètement, en moyenne, le Core Ultra 9 285K, pourtant vaisseau amiral de cette gamme, est moins performant que les Ryzen 9000X (ne parlons même pas du Ryzen 7 9800X3D), mais aussi que les Core de précédente génération, les Raptor Lake. Certes, Intel a tenté de faire passer la pilule avec la carte processeurs moins énergivores, mais avouons que la proposition n’est pas très vendeuse. Ne vous en faites pas, la société nous concocte un petit remède, dont elle a le secret, qui va démultiplier les performances de ses CPU dans les jeux. Oui, à ce stade, c’est une parole purement incantatoire.

Des processeurs pas encore tombés dans la potion magique

Peu après le lancement des Arrow Lake, Robert Hallock, ancien de chez AMD, mais passé chez l’ENNEMI où il a conservé sa casquette de directeur principal du marketing technique (laquelle a donc seulement viré du rouge au bleu), soutenait auprès de nos confrères de Hot Hardware que les performances gaming des Core Ultra 200S étaient en-deçà des prévisions, mais qu’une mise à jour viendrait les rehausser.

Ce n’est pas ce qu’a fait le micro-code 0x113, puisqu’il s’est principalement axé sur l'amélioration de la compatibilité de la mémoire. À en croire HotHardware et des discussions sur le forum ASUS ROG, le micro-code 0x114 sera le sauveur des Core et des joueurs.

Reste qu’à ce stade, en dehors de quelques initiés au sein de l’entreprise — du moins espérons-le —, personne ne sait comment Intel envisage de redonner un coup de fouet aux Arrow Lake-S dans les jeux. Nos confrères allèguent néanmoins ceci : « Nous savons de source sûre que la restauration des performances par ce correctif sera significative et peut-être davantage que quelques points de pourcentage, ce qui mettra les performances de jeu d'Arrow Lake en ligne avec les déclarations initiales d'Intel lors de son lancement ».

Nous verrons bien ce qu’il advient et si un micro-code arrange la situation. Il débarquerait en fin d'année ou début 2025. Quoi qu'il en soit, une remarque d’un lecteur de TechPowerUp en commentaire de l’article souligne tout de même l’importance de critères purement architecturaux. L’individu clame tout de go que la conception même des CPU Arrow Lake-S est à blâmer. Il pointe le nouvel agencement des cœurs, et plus spécifiquement l’entremêlement des P-Cores et des E-cores qui, selon lui, occasionne une latence préjudiciable.

Comme nous l’avons expliqué dans notre dossier précédemment cité, cette 15e génération de Core inaugure le système de tuiles sur la plateforme desktop. Et au même titre qu’il a fallu plusieurs générations à AMD pour peaufiner son architecture Zen, Intel semble aujourd’hui confrontée aux mêmes défis. C’est ce dont discutait également l'auteur de la chaîne Hardware Unboxed dans une vidéo publiée il y a un mois ; en particulier dans la sous-partie « Why is Arrow Lake gaming performance so poor? ».