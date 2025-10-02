Raspberry Pi aussi augmente ses prix

Microsoft n’est pas la seule entreprise à avoir augmenté ses prix hier (ceux de son Game Pass). Raspberry Pi a également officialisé une hausse sur certains de ses produits. La comparaison s’arrête toutefois là, puisque dans ce cas, la hausse est explicitement justifiée par la marque. Et elle semble bien mieux acceptée par ses clients.

La HBM désignée comme coupable

Le communiqué expose un fait : les prix de la mémoire augmentent depuis six mois. Le porte-voix, Eben Upton, incrimine la « demande insatiable en mémoire HBM (High-Bandwidth Memory) pour les applications d’IA ». Selon lui, cette ruée vers l’or moderne a un effet délétère sur la production de la mémoire LPDDR qu’utilisent les Raspberry Pi. L’intéressé précise « qu’à ce stade, la mémoire coûte environ 120 % de plus qu’il y a un an ».

Jusqu’ici, grâce à des stocks de mémoire conséquents, Raspberry Pi avait pu maintenir ses tarifs. La société est toutefois au regret d’informer son aimable clientèle que la coupe est pleine — ou plutôt vide : elle a désormais atteint un point où elle doit répercuter une partie de cette hausse sur la facture. En conséquence, les prix suivants sont entrés en vigueur depuis le 1er octobre :

Compute Module 4 et Compute Module 5 en 4 Go : +5 $

Compute Module 4 et Compute Module 5 en 8 Go : +10 $

Raspberry Pi 500 (unité seule) : +10 $, soit désormais 100 $

Kit de développement Raspberry Pi pour Compute Module 5 : +5 $, soit 135 $

Raspberry Pi n’a pas communiqué de hausses en euros. À titre indicatif, un Raspberry Pi 500, qui est un ordinateur personnel tout-en-un doté d’un processeur quadricœur 64 bits et de 8 Go de RAM intégré dans un clavier, se négocie 108 € sur Kubii.com. Un Compute Module 5 avec 8 Go de RAM s’achète 93 €, contre 90 $ aux États-Unis (via PiShop).

Le communiqué prend soin de rappeler que dans le cas du Compute Module 4, cette hausse annule exactement les baisses de prix appliquées plus tôt cette année. La Fondation Raspberry Pi précise également avoir pu maintenir le prix du kit Raspberry Pi 500 à 120 $ en acceptant une marge fortement réduite. Elle ajoute que les modèles 1 Go et 2 Go ne sont pas concernés, « l’impact de la hausse des prix mémoire étant moins marqué à ces densités ».

Parallèlement, elle augmente le prix du Raspberry Pi 3B+ de 5 $ (soit 40 $) et réduit celui du Compute Module 1 de 5 $ (soit 25 $), « afin de refléter l’évolution des coûts (hors mémoire) de ces anciens produits ». Aucun autre Raspberry Pi classique n’est affecté.

Le communiqué s’achève par ces mots : « Des prix bas et stables font partie de l’ADN de Raspberry Pi. Ces ajustements reflètent donc le caractère exceptionnel de la situation actuelle. Nous avons hâte de les annuler lorsque les prix de la mémoire retrouveront leur trajectoire baissière de long terme. »

