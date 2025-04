Core Ultra 200K : Intel débride ses Arrow Lake avec le profil 200S Boost

no ragotz

Toujours dans l’espoir de transformer ses Core Ultra 200K en bêtes de course, Intel teste depuis des mois toutes sortes de potions magiques. Voici un nouveau breuvage : un profil d’overclocking baptisé 200S Boost. Ce profil est officiel, balisé par l’entreprise, et n'annule pas les trois ans de garantie. Il est par contre réservé aux cartes mères Z890.

Trois leviers

Le 200S Boost agit sur les trois axes montrés par l'image ci-dessus : il augmente la fréquence des interconnexions internes, plus précisément du Fabric et du Die-to-Die. Les fréquences passent ainsi à 3,2 GHz, contre respectivement 2,6 GHz et 2,1 GHz par défaut. En parallèle, l'IMC (pas l'Indice de Masse Corporelle ici, mais l'Integrated Memory Controller), gère jusqu’à 8000 MT/s sur les barrettes compatibles.

Levier Default Clock Speed 200S Boost profile Fabric speed 2,6 GHz Jusqu’à 3,2 GHz

VccSA ≤ 1.20V Die-to-die speed 2,1 GHz Jusqu’à 3,2 GHz

VccSA ≤ 1.20V RAM 6400 MT/s Jusqu’à 8000 MT/s

VDD2 ≤ 1.4V et VccSA ≤ 1.20V

Module VDDQ et VDD ≤ 1.4V

Le profil 200S Boost ne concerne que les Core Ultra 200K / KF. Autrement dit, les Core Ultra 9 285K, Ultra 7 265K / KF et Ultra 5 245K / KF.

Côté cartes mères, Intel ne référence que quelques modèles dans sa publication du jour. La compatibilité est en réalité plus large sur la base des nombreux communiqués des marques, dont celui d'ASRock.

Pour la RAM, Intel liste les kits de mémoire suivants :

Nos confrères de Tom’s Hardware US ont déjà testé l’impact du 200S Boost avec un Core Ultra 9 285K associé à une GeForce RTX 5090 dans seize jeux en 1080p. Le verdict est clair : l’essentiel des gains de performances provient de l’overclocking mémoire.