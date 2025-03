De nouveaux Ryzen dans la place, les Gorgon Point

Dans la grande ribouldingue des futurs Ryzen, voici des participants encores jamais aperçus : les Gorgon Point. Leurs contours restent assez flous, mais ils semblent destinés à remplacer les Strix Point en 2026.

Medusa et Gorgon en 2026 ?

Les diapositives ci-dessous, relayées par Naver via Harukaze, ont été partagées par AMD et LG au cours d’un évènement consacré aux ordinateurs portables de la seconde. Apparemment, en 2026, ces Gorgon Point supplanteront les Strix Point. Pour mémoire, cette série désigne les Ryzen AI 300 lancés l'été dernier. À ne pas confondre avec les plus récents Ryzen AI 300 MAX, les processeurs affublés d’un énorme iGPU.

LG Gram X Ryzen new product launch event

- Link is limited accessible

- Ryzen AI series is now "Gorgon Point"

- Gorgon Point is refresh, 55 TOPS, higher clock

- AI Max series will be available in "Medusa" series.

- There is no RDNA 4 laptophttps://t.co/RrvOPTbgfE pic.twitter.com/4cWXzL0n2W — 포시포시 (@harukaze5719) March 25, 2025

Comme souvent, remplacement rimerait ici avec rafraîchissement. En effet, sur la base des documents, nous avons bien du mal à saisir les améliorations qu’apporteront Gorgon Point. Une diapositive explicite qu’ils conserveront les architectures Zen 5, RDNA 3.5 et XDNA 3, lesquelles correspondent respectivement aux CPU, GPU et NPU. Hormis quelques modifications à la marge, telle qu’une hausse des fréquences, il ne faut pas s’attendre à une nette évolution. Même les comparaisons dans Cinebench mises à en avant par la société reflètent de très modestes gains de performance. Avouons que les conditions ne sont pas très explicites ; elles se bornent à mesurer des écarts avec un Ryzen AI 300 non spécifié fonctionnant à 15 W et dont les scores servent de référence.

Harukaze évoque deux autres points dans sa publication. Il indique que Medusa — des processeurs mobiles dont nous avons parlé il y a peu pour évoquer l’hypothèse d’un maximum de cœurs CPU porté à 24 — succéderont aux Ryzen AI 300 MAX, alias les Strix Halo.

D’autre part, il confirme qu’il ne faut pas compter sur des cartes graphiques RDNA 4 pour les ordinateurs portables dans l’immédiat. Nous employons le terme « confirme » car Ben Conrad avait annoncé la couleur fin janvier. Presque deux mois plus tard, AMD n’a donc pas changé de ligne.

Il est probable que les processeurs mentionnés dans ce papier débarquent en tant que Ryzen AI 400. Sachant que les Medusa doivent adopter Zen 6, au moins deux architectures CPU différentes coexisteraient dans cette série.