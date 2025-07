La puce NVIDIA N1x revient dans Geekbench, cette fois pour exposer son GPU

Le mois dernier, le processeur N1X de NVIDIA a fait une première apparition dans Geekbench, avec des scores en single-thread et en multi-thread. Désormais, nous avons un résultat OpenCL.

Un score pas vraiment dopé à la Multri Frame Generation

Refrénez d’emblée vos attentes : avec seulement 46 361 points, la puce ne brille pas par ses performances. Elle délivre en effet une prestation équivalente à une Radeon RX 5500 XT dans ce benchmark (46 423 points) ; ou légèrement supérieure à celle d’une GeForce RTX 2050 (43 740 points).

L’entrée est surtout là pour confirmer les spécifications GPU : 48 unités de calcul. Traduit en langage NVIDIen, cela équivaut à 48 multiprocesseurs de flux. Une quantité qui aboutit in fine à 6 144 cœurs (48 x 128), soit un contingent équivalent à celui de la GeForce RTX 5070. Pour la composante CPU, ce sont toujours 20 cœurs — deux paires de 10 cœurs, vraisemblablement 10 cœurs Cortex-X925 et 10 cœurs Cortex-A725.

Autrement dit, plus qu’à celles de la GeForce précitée, les spécifications de cette N1X correspondent à celles de la GB10. Vous vous souvenez, la puce qui équipe des mini-PC pour professionnels que nous avons vu naître ces derniers jours, à l’image de l’Ascent GX10 d’Asus.

Les deux processeurs doivent se distinguer par leur plateforme et leur cible. Le N1X — qui aurait d’ailleurs un petit frère moins costaud appelé juste N1 — serait pour des ordinateurs plus grand public conçus pour fonctionner sous Windows on ARM (dans le cadre du partenariat avec MediaTek). Des pilotes préliminaires associés à des échantillons qui le sont tout autant expliquent sans doute les piètres performances actuelles. Il y a également une incertitude pour le TDP ; c’est 170 W pour la GB10.

Selon les racontars, les systèmes basés sur les N1X et N1 ne verront pas le jour avant 2026. Certains confrères envisagent une présentation formelle lors du prochain Consumer Electronics Show ; mais ce n’est qu’une hypothèse pour le moment.