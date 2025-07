Les Ryzen Threadripper 9000 arrivent en boutique, et ils ne sont pas donnés

AMD avait révélé la date de commercialisation et les prix de ses Radeon AI PRO R9700 et Ryzen Threadripper PRO 9000 seulement quelques jours avant l’échéance (le 23 juillet). Nous nous étions par contre étonnés de l’absence du trio de Ryzen Threadripper 9000. La société a enfin communiqué à leur sujet : ces processeurs pour les ordinateurs bureau haut de gamme (HEDT) seront commercialisés à partir du 31 juillet.

Des Threadripper pas pour les fauchés

Tandis que les déclinaisons PRO sont au nombre de six et proposent de 8 à 92 cœurs CPU Zen 5, le contingent de puces non-PRO est à la fois plus restreint en quantité et en possibilité : la série comporte trois références, pour de 24 à 64 cœurs CPU.

Bien que les montants restent loin des 11 699 dollars exigés pour le redoutable Ryzen Threadripper PRO 9995WX, auteur de nombreux records, nous restons sur des tarifs raccords avec l’appellation susdite — nous pourrions même dire très haut de gamme. Comptez en effet au moins 1 499 dollars pour vous offrir le plus chétif de la bande, et carrément 4 999 dollars pour le plus costaud. Pas de tarifs officiels en euros pour l’instant, mais TopAchat a déjà listé plusieurs modèles, et les vend déjà (en tout cas, ils sont marqués en stock). À titre indicatif, nous avons ajoutés ceux pratiqués pour les Ryzen Threadripper PRO 9000WX chez Cybertek, l'une des rares boutiques qui en propose, en dépit d'une liste de détaillants nettement plus fournie sur le site d'AMD.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence Boost / Base Cache L3 TDP Prix public conseillé (USD) Prix pratiqué chez TopAchat (Ryzen Threadripper) / Cybertek (Ryzen Threadripper PRO) AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96 / 192 Jusqu'à 5,4 / 2,5 GHz 384 Mo 350 W 11 699 dollars 13 678,22 euros AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64 / 128 Jusqu'à 5,4 / 3,2 GHz 256 Mo 350 W 7 999 dollars 9 325,69 euros AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32 / 64 Jusqu'à 5,4 / 4,0 GHz 128 Mo 350 W 4 099 dollars 4786,60 euros AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24 / 48 Jusqu'à 5,4 / 4,2 GHz 128 Mo 350 W 2 899 dollars 3356,50 euros AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16 / 32 Jusqu'à 5,4 / 4,5 GHz 64 Mo 350 W 1 649 dollars 1901,50 euros Ryzen Threadripper PRO 9945WX 8 / 16 Jusqu’à 4,7 / 5,4 GHz 64 Mo 350 W ? ? AMD Ryzen Threadripper 9980X 64 / 128 Jusqu’à 5,4 / 3,2 GHz 256 Mo 350 W 4 999 dollars 5649,99 euros AMD Ryzen Threadripper 9970X 32 / 64 Jusqu’à 5,4 / 4,0 GHz 128 Mo 350 W 2 499 dollars 2829,99 euros AMD Ryzen Threadripper 9960X 24 / 48 Jusqu’à 5,4 / 4,2 GHz 128 Mo 350 W 1 499 dollars 1679,99 euros

L'entreprise précise dans son communiqué que sa série Threadripper 9000 « sera disponible auprès du vaste réseau régional de fabricants de systèmes et de partenaires commerciaux d'AMD ». Ajoute qu’ils « sont destinés aux créateurs, aux développeurs d'IA et aux passionnés qui cherchent à accélérer le rendu, la création de contenu 3D, le montage vidéo et le traitement IA grâce à des performances multicœurs inégalées, des capacités de mémoire de pointe et une connectivité E/S étendue qui dépassent les limites des ordinateurs de bureau traditionnels ». Pas trop d’intérêt pour le joueur donc. Pour celui-ci, les Ryzen 9000X3D (Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D ou Ryzen 7 9800X3D) restent une valeur sûre.