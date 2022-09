L'info n'est pas officielle. On sait par une roadmap AMD, que Genoa-X arrivera en 2023, souvenez-vous, ce sont les puces EPYC basées sur Zen 4 en 5 nm, et épaulées par de la mémoire 3D V-Cache. La sphère Twitter a répertorié les 4 références qui devraient être lancées. En haut, on retrouve du 96 coeurs et 192 threads, comme Genoa, mais avec 768 Mo de cache en plus des 384 Mo de L3. Le reste est constitué par des CPU de 16 à 32 coeurs, et donc de 32 à 64 threads, conservant malgré tout les 768 Mo de cache.

Mais ce n'est pas tout, Bergamo également fait son apparition sur ces fuites. Pour rappel, c'est la génération d'après Genoa, avec du Zen 4 mais gravé en 4 nm au lieu de 5. Ce gain d'espace devrait permettre de caler encore plus de coeurs sur un CPU EPYC ayant les mêmes dimensions. La légende dit même qu'en haut de la série Bergamo se cache un CPU qui aurait 128 coeurs et 256 threads. Nous avons fait un tableau récapitulatif, incluant les TDP. Avec autant de trucs dedans, ils sont forcément élevés, de 320 à 400 W en piochant dans ces deux gammes à venir.

EPYC (B ou G) Coeurs/threads cache (Mo) frequences (GHz) tdp (W) 9754 (B) 128/256 256 2.05/3.2 360 9734 (B) 112/224 256 2/3.0 320 9684X (G) 96/192 1152 pouet 400 9384X (G) 32/64 1152 paf 320 9284X (G) 24/48 1152 ploc 320 9184X (G) 16/32 1152 pwaloq 320

Forcément, ça envoie du pâté, et ça ne risque pas de faire les affaires d'Intel, lui qui est déjà en retard avec Sapphire Rapids, et qui va devoir se palucher deux générations violentes. Pour autant, ce qui fait aussi la différence sur ce segment, c'est la logistique, le suivi, et la mise en oeuvre de moyens pour assurer les réparations et la maintenance. À ce jeu, Intel a une grosse expertise, mais AMD a lui aussi évolué avec des plateformes solides et fiables.