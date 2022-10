Après le lancement des premières références desktops, l'on attend maintenant l'alternative mobile des Ryzen 7000. Le truc, c'est que ce n'est pas que Zen 4 qui sera chargé d'étoffer la gamme. Compte tenu du nouveau système de nomenclature élaboré par AMD pour son catalogue mobile, le constructeur se réserve visiblement la possibilité d'y utiliser n'importe quelle génération. Bon, le mélange d'architecture n'est pas une nouveauté sur ce segment, ce fut par exemple dejà le cas avec la gamme mobile Ryzen 5000.

En pratique, la génération Ryzen 7000 mobile a déjà fait ses débuts, avec les APU Ryzen et Athlon 7x2x dévoilés en septembre et comme leur nomenclature l'indique, ceux-ci sont basés sur Zen 2. Le reste de la génération est attendue plutôt en janvier, potentiellement au CES 2023, qui se tient du 5 au 8 janvier 2023. C'est encore loin, mais les mois qui viennent vont inévitablement nous en apprendre plus sur les CPU qui nous attendent.

Justement, l'un deux sera a priori le Ryzen 5 7530U, il a été repéré dans la base de donnés de SiSoftware au sein d'un mini-PC ASRock 4x4 avec 64 Go de DDR4-3200 de chez Kingston. On devinera d'emblée qu'il y a ici du Zen 3 sous son capot et qu'il s'agit d'une version basse consommation avec un TDP compris entre 15 et 28 W. Sa configuration est de 6 cœurs et 12 threads, avec 3 Mio de L2 et 16 Mio de L3, et une fréquence de base de 2 GHz (chiffre qui n'est toutefois potentiellement pas définitif). Il embarque évidemment aussi une puce graphique et SiSoftware suggère la présence de 12 CU, ce qui ne manquera pas de faire penser à RDNA 2 et la Radeon 680M. Une telle association pourra sembler un peu surprenante de prime abord, mais plus crédible dès lors qu'on se souvient qu'AMD pourrait utiliser du RDNA 3 de 16 à 24 CU pour certains des futurs APU 7000 mobile, sans oublier que les APU Ryzen/Athlon 7x2x possèdent quant à eux une Radeon 610M RDNA 2 avec 2 CU.

En tout cas, difficile de ne pas voir en ce Ryzen 5 7530U un Ryzen 5 5600U, la partie graphique RX Vega avec 7 CU en moins. Autrement dit, à défaut d'une évolution architecturale côté CPU, le prochain entrée de gamme des APU Ryzen mobile devrait au moins avoir un iGPU qui dépote raisonnablement, tant mieux ! (Source)