Après un live d’anthologie qui a réussi le miracle de rassembler plus d’invités inutiles que de CU dans un APU rouge, AMD a justement rendu publics ses nouveaux processeurs mobiles. Grâce à la gravure en 7 nm fournie par TSMC, la firme peut se vanter d’une efficacité énergétique exemplaire, permettant ainsi d’intégrer des cœurs à foison et dépasser le concurrent bleu — a minima dans les annonces officielles.

Trêve de blabla, et place au hardware :

P’tit nom Cœurs / Threads Cache L3 Fréquence base / boost TDP Architecture CPU AMD Ryzen 9 5980HX 8 / 16 16 Mio 3,3 GHz / 4,8 GHz 45+ W Zen 3 AMD Ryzen 9 5980HS 8 / 16 16 Mio 3,0 GHz / 4,8 GHz 35 W Zen 3 AMD Ryzen 9 5900HX 8 / 16 16 Mio 3,3 GHz / 4,6 GHz 45+ W Zen 3 AMD Ryzen 9 5900HS 8 / 16 16 Mio 3,0 GHz / 4,6 GHz 35 W Zen 3 AMD Ryzen 7 5800H 8 / 16 16 Mio 3,2 GHz / 4,4 GHz 45 W Zen 3 AMD Ryzen 7 5800HS 8 / 16 16 Mio 2,8 GHz / 4,4 GHz 35 W Zen 3 AMD Ryzen 7 5800U 8 / 16 16 Mio 1,9 GHz / 4,4 GHz 15 W Zen 3 AMD Ryzen 7 5700U 8 / 16 8 Mio 1,8 GHz / 4,3 GHz 15 W Zen 2 AMD Ryzen 5 5600H 6 /12 16 Mio 3,3 GHz / 4,2 GHz 45 W Zen 3 AMD Ryzen 5 5600HS 6 / 12 16 Mio 3,0 GHz / 4,2 GHz 35 W Zen 3 AMD Ryzen 5 5600U 6 / 16 16 Mio 2,3 GHz / 4,2 GHz 15 W Zen 3 AMD Ryzen 5 5500U 6 / 12 8 Mio 2,1 GHz / 4,0 GHz 15 W Zen 2 AMD Ryzen 3 5300U 4 / 8 4 Mio 2,6 GHz / 3,8 GHz 15 W Zen 2

Par rapport aux fuites, rien de vraiment nouveau : Zen 2 et Zen 3 se retrouvent mélangés, mais de manière relativement ordonnée. L’ancienne génération, Zen 2, se contente des modèles « U » à l’exception du Ryzen 5 5600U, pour une raison inconnue (erreur de listing ?) ; sinon les modèles H affichent un TDP de 45 W, 45 W overclockable pour les HX — comme annoncé — et 35 W pour les HS. Pour ce qui est du découpage entre Ryzen 3, 5, 7 et 9, le coup de ciseau semble cohérent, à l’exception du haut de gamme, sur lequel nous retenons simplement qu’au-dessus du Ryzen 5800HS, c’est du pareil au même, avec au plus 400 MHz en boost : certes, cela devrait se ressentir dans certaines tâches spécifiques, mais nous restons sceptiques sur leur visibilité réelle dans une machine portable, où le dégagement thermique se doit d’être restreint. Notons également l’absence totale de communication sur la partie iGPU : peut-être pour une prochaine conférence ? Une adaptation de RDNA ? De RDNA 2 ? Ou une simple volonté de cacher ce VEGA que nous ne pouvons décidément plus voir ? Affaire à suivre !