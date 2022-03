AMD a recyclé sa puce graphique Vega intégrée à ses APU depuis des années. Pour autant, même si le résultat était bon, on ne pouvait plus rien lui demander tellement Vega était au bout du bout. Avec ses APU Ryzen 6000G nom de code Rembrandt, AMD va introduire ses premiers iGPU RDNA 2. On a pu voir que la génération était excellente, offrant au caméléon une concurrence inattendue, aussi de caresser l'espoir du Full HD enfin fluide devrait prendre forme très prochainement.

TechEpiphany a testé l'ASUS TUF Gaming F17, qui embarque donc un Rembrandt 6800H, avec sa Radeon 680M, embarquant 12 CU RDNA 2 pour un total de 768 Stream processors, 12 Ray Accelerators, 16 ROP et 48 TMU. Il y a également une RTX 3050 embarquée qui fut désactivée pour le test qui va suivre.

Le membre Twitter a testé un jeu, mais pas n'importe lequel, un de ceux qui font suer les GPU, Cyberpunk 2077. L'aventure fut faite en 1080p, et le preset Ultra activé, aidé quand même par du FSR. Le ray tracing est trop violent pour cet iGPU, mais le reste s'est franchement bien comporté, et avec des moyennes sympathiques comprises entre 30 et 50 ips, ce qui est presque inespéré en ultra ! C'est donc un vrai cap de franchi semble-t-il, voilà qui va vraiment renvoyer les cartes filles "Discrete" aux rebuts à ce compte-là.