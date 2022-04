Phoenix, voilà un nom qui n’avait pas été prononcé sur votre bistro infomatico-informatif depuis l’été 2021. Pourtant, l’Oiseau de feu n’est autre que le nom de code de la prochaine série d’APU rouge, qui fera suite aux Rembrandt actuels formant la génération 6000. Déjà, avec Rembrandt, la parte graphique des iGPU a (enfin !) été mise à jour avec du RDNA2 mettant la rouste aux VEGA vétustes précédentes — la LPDDR5 aidant grandement avec ses débits en hausse par rapport à la DDR4 —, hé bien, avec Phoenix, ce serait encore mieux !

Prévus pour l’an prochain — espérons que les prix des cartes graphiques se soient tassés d’ici là — ces bouzins seraient en 5 nm et mis à jour à l’aide de cœurs Zen 4. Côté GPU, la chose est plus complexe : initialement fuités à base du même RDNA2 que les Rembrandt, il serait désormais envisageable que RDNA 3 soit aux offices étant donné que les cartes graphiques dédiées seraient également en 5 nm (et en 6 nm), pour une date de sortie avoisinant celle de nos APU 7000.

Côté marketing, nous ne manquons pas d’idées en ce qui concerne le logo !

De toute manière, même sans modification de l’architecture interne, un nouveau processus de gravure est l’occasion de revoir l’agencement interne, et, tel Intel entre Ice Lake et Tiger Lake, rajouter des unités de calcul histoire de se vanter de gains de performances. Ainsi, des bruits de couloir voient désormais des parties graphiques entre 16 à 24 CU, soit le double de la Radeon 680M actuelle et l’équivalent d’une RX 6500 XT ! Pour un ordinateur portable ou une machine de début de jeu à bas coût, l’affaire semble alléchante. Reste que rien de tout cela n’est encore officiel, et que, enfin, le concurrent bleu a également dans sa manche une architecture graphique performante, Xe, capable de rivaliser sur ce point : direction l’octogone pour 2023 ! (Source : Wccftech)