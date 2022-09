Les APU Ryzen et Athlon 7020 "Mendocino" officialisés par AMD

Alors que nous sommes tous bien plus affairés à éplucher l'annonce de NVIDIA des RTX 40, et à prendre notre mal en patience pour le lancement de RDNA3 et la commercialisation des Ryzen 7000, et dans une moindre mesure pour l'arrivée du flagship Arc A770 d'Intel, c'est au milieu de ce brouhaha qu'AMD a choisi de lancer ses APU 700... pardon, 7020 !

Il s'agit de la génération baptisée « Mendocino », elle est constituée de 4 puces d'entrée de gamme destinées à équiper du laptop de « tous les jours » (autrement dit, pas particulièrement gaming) : 2 Ryzen et 2 Athlon. Pour rappel, c'est aussi avec cette nouvelle gamme que la fameuse nouvelle appellation d'AMD pour ses puces mobiles fera ses débuts dans le commerce.

Les 4 modèles annoncées ont pour point commun l'ancienne architecture Zen 2 (indiquée par le « 2 » dans « 7020 ») des Ryzen 3000 de 2019, mais aussi un ensemble majoritairement raffiné au procédé N6 de chez TSMC, une puce graphique Radeon 610M avec 2 CU basée sur RDNA2, un TDP de 15 W et le support pour 32 Go de LPDDR5 en dual-channel. Voici les caractéristiques restantes :

APU AMD de série 7020 Coeurs/Threads Fréquence Base/Boost en GHZ Cache L2 + L3 en Mio iGPU TDP MAX Ryzen 5 7520U 4/8 2,8/4,3 2 + 4 Radeon 610M 15 W Ryzen 3 7320U 4/8 2,4/4,1 2 + 4 Athlon Gold 7220U 2/4 2,4/3,7 1 + 4 Athlon Silver 7120U 2/4 2,4/3,5 1 + 2

Bien entendu, Mendicino n'est pas là pour révolutionner le genre. S'agissant de solutions mobiles, AMD n'a pas révélé la tarification pour chaque puce, si ce n'est qu'elles auront pour vocation d'équiper des notebooks plus ou moins fins vendus entre 399 et 699 $. Quand bien même cette série 7020U est en principe une gamme de 2023 (comme l'indique le « 7 », qui n'est certainement pas là pour faire penser à autre chose...), AMD a précisé s'attendre à ce que ses partenaires Acer, HP, Lenovo et Microsoft aient tous des notebooks équipés des nouvelles puces sur les étalages avant la fin de l'année.

On suppute qu'AMD veut certainement être sur le terrain avant les fêtes et peut-être avant l'arrivée des puces mobiles Raptor Lake, qu'Intel va normalement lancer encore cette année également. Au passage, rappelons que chez Intel aussi il y aura changement d'appellation avec la nouvelle génération mobile, les futures concurrentes directes ne seront ainsi plus des Celeron ou des Pentium, mais simplement des « Intel Processors ».