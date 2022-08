Il faut le dire, jusqu'à présent, les fuites visuelles sur les processeurs Ryzen 7000 ont été rares, pour ne pas dire inexistantes. Si on a eu droit à quelques tests par-ci par-là, sur du Geekbench la plupart du temps, voire du CPU-Z, notre curiosité fut mise à rude épreuve. AMD avait montré, via des images 3D, à quoi ressemblait un CPU Raphael, que nous avions déjà vu via des fuites 3D également plusieurs mois avant.

Mais voilà que ce manque vient d'être comblé par les indiscrétions de certaines personnes qui ont pu toper du Ryzen 7000 avant l'heure. C'est le Ryzen 7 7700X qui a eu les honneurs, doté théoriquement de 8 coeurs et 16 threads, cadencé de 4.5 à 5.4 GHz, avec 8 Mo de L2 (doublé par rapport à Vermeer) et 32 Mo de L3 (comme Vermeer), et qui pédalera sur le socket AM5, premier (hors pro) en version LGA chez AMD.

Sur le CPU, on peut voir l'OPN, à savoir 100-000000597, fabriqué semaine 26 de 2022, et fabriqué en Malaisie. Normalement, il devrait être accompagné du 7600X (6c et 12t, 6 + 32 Mo de cache), le 7900X (12c et 24t, 12 + 64 Mo de cache), et le 7950X (16c et 32t, avec 16 + 64 Mo de cache). Il ne reste plus qu'à attendre les tests, de performance et de consommation, et admirer le nouvel emballage.