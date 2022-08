Le choix dans la date, c'est quand on l'a qu'on se rend compte que ce n'est pas spécialement agréable, surtout quand on le subit ! AMD joue déjà au yoyo avec ses dates de lancement. Si la date de présentation reste la même, à savoir le 29 août prochain, la date de mise en vente est repoussée, du 15 septembre au 27 septembre. Notre Mattiou national vous informait que cela pouvait très probablement correspondre à une grosse envie de la part d'AMD de venir faire un gros khäkhä sur le paillasson de la maison de Patoche, le punchliner d'Intel, mais même si cela est tentant de le penser, la raison serait tout autre.



Selon Chiphell, AMD ferait face à un souci de mise au point du BIOS, et ces quelques jours qu'il s'accorde serviraient justement à peaufiner le truc. Selon CapFrameX, c'est également un souci d'overclocking RAM qui poserait souci, en sachant que toute fréquences supérieure à la DDR5 5200 est considérée comme de l'overclcoking. Après tout, il vaut mieux maintenant qu'après, on se souvient que les débuts de Ryzen, série 1000, furent très compliqués à cause de la mémoire, il ne faudrait pas que Ryzen 7000 soit aussi capricieux ou qu'un BIOS empêche la machine de tourner au pwal. Pour autant, toute nouvelle plateforme essuie toujours des gags au début, plus ou moins gênants, aussi le travail de peaufinage du BIOS légitime complètement le report de 12 jours. Qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'humanité, 12 jours ?