L'heure n'est a priori plus trop éloignée, d'ici quelques semaines, AMD pourrait dévoiler ses Ryzen 7000 aka Raphael, plus précisément le 29 août selon la dernière rumeur, suivi d'un lancement commercial le 15 septembre. Autrement dit, le travail est en principe achevé en ce qui concerne la spécification et la structure de la future gamme, ou du moins des 4 modèles qu'AMD a déjà « confirmé » dans la bibliothèque de son site. Les spécifications des futurs modèles ont déjà largement été discutées/fuitées, l'heure est maintenant venue de s'intéresser un peu plus à ce qu'il faudra payer pour s'offrir un Ryzen 7000 et l'emballage dans lequel il sera reçu (oui, c'est important aussi ça, voyons). Ça tombe bien, il se trouve que VideoCardz avait des informations à partager à ce sujet. Naturellement, ne posez pas déjà votre pince à BBQ, autant la garder en main pour l'occasion. Commençons par l'emballage !

Comme vous pouvez le voir, celui-ci aurait a priori été retravaillé pour trancher avec l'ancien, avec une apparence plus propre et plus rigide, une couleur noire prédominante et des couleurs inversées pour les logos. L'ouverture du boitier semble également avoir été revue et sera potentiellement plus pratique, ou à défaut, juste différente. L'exemplaire sous les yeux serait de toute évidence l'emballage premium réservé aux Ryzen 9, toujours sans extravagance plastifiée à la Intel. Il y a fort à parier que le packaging sera tout de même un peu moins élaboré pour les Ryzen 7 et 5.

Bon, allons-y maintenant pour les prix ! Hélas pour nous, le problème ici est que la source de VideoCardz a fait la fine bouche et n'a pas daigné donner les chiffres exacts. Elle s'est contentée de laisser filtrer une information sous-entendant que la tarification restera relativement similaire à celle qu'AMD avait pratiquée pour les Ryzen 5000, avec tout de même quelques variations, notamment pour les plus gros modèles. Ainsi, un Ryzen 9 7950X se trouverait au-delà des 799 $, un Ryzen 9 7900X au-dessus des 549 $, un Ryzen 7 7800X surpasserait les 449 $ et le MSRP du Ryzen 7 7700X serait en revanche identique à celui du Ryzen 7 5700X. C'est en tout cas ce qui serait planifié pour l'instant en interne, mais l'histoire a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'un prix peut être modifié jusqu'à la dernière minute, à la hausse, comme à la baisse... (Source)