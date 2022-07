Dans sa propre bibliothèque, AMD aurait-il gaffé ? En fait, il y a fort à parier que le géant rouge ne s'attende pas à ce que quelqu'un fouille dedans, au point de trouver les 4 CPU qui devraient arriver théoriquement à la mi-septembre. Comme on peut s'y attendre, et comme c'est le cas à chaque fois, AMD devrait lancer les puces X, celles représentant le bistouf de chaque catégorie.

Les 4 élus sont les Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X et Ryzen 9 7950X. Par rapport à Vermeer, les CPU devraient garder le même schéma, à savoir 6 coeurs pour les séries x600, 8 pour x700/x800, 12 pour les séries x900 et 16 pour les x950. Toutefois, par rapport à Zen 3, on note qu'il n'y a pas d'emblée de 7800X, c'est un 7700X qui a pris la place du calife des octocores, le 5800X l'ayant fait vis-à-vis du 2700X avant ça.

Autre point important, qui va marquer une vraie cassure avec ce que le grand rouge faisait, c'est augmenter l'enveloppe de consommation en turbo sur tous les coeurs. En point d'orgue, le 7950X très probablement qui devrait avoir un PPT de 230 W comme l'a rectifié AMD il y a quelques mois. La voie suivie est donc celle d'Intel, si ces entreprises veulent donner de la puissance, aujourd'hui, elles y parviennent en montant la conso, et comme pour les GPU, il semblerait qu'une limite technique empêche de faire mieux qu'avant pour une conso identique, et ne pas systématiquement augmenter ce facteur pour donner plus de puissance.

Crédit image @ VDCZ (sans dec' !)