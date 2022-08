Avant-hier, Dell a annoncé deux nouveautés pour son catalogue Alienware, et plus précisément celui des écrans. Les deux modèles avaient été exposés lors du Computex 2022, il s'agit des AW2523HF et AW2723DF ! Le premier semble destiner à remplacer l'AW2521HF de 2020, l'autre succède a priori directement àl'AW2720HF (mais un peu aussi à l'AW2721D) de la même année. Les deux écrans ont la particularité de proposer des taux de rafraichissement élevés et des diagonales raisonnables, de quoi surement faire le bonheur d'une certaine frange de joueurs, non pas qu'il s'agit des premières solutions du genre, très loin de là. Les modèles de plus de 200 et 300 Hz tendent à devenir de plus en plus la norme chez les fabricants, selon les diagonales et les définitions, bien entendu.

Alienware oblige, le design est dans l'ensemble plutôt propre et soigné. L'AW2523HF est tout noir et sa base est hexagonale. À l'inverse, l'AW2723DF arbore les couleurs noires et blanches emblématiques de la marque, et son pied plus large, mais plus fin, gênera sans doute un peu moins les périphériques. Les caractéristiques n'ont rien de révolutionnaire ni même de très folichon, c'est majoritairement du déjà-vu. L'ensemble reste tout de même correct pour les segments visés. Ce qui sort un peu du lot avec les deux modèles, c'est la présence de la nouvelle certification VESA AdaptiveSync (à ne pas confondre avec l'Adaptive Sync) et d'un... repose-casque rétractable (eh oui, celui-ci une première chez Dell/Alienware parait-il) ! Pour rappel, la certification AdaptiveSync a pour but d'assurer un certain niveau de qualité selon des critères non pris en compte par les certifications FreeSync et G-Sync. Sa présence ne peut être qu'une très bonne chose !

Nous n'avons pas encore réussi à trouver les prix en euros, mais les prix en livres sterling semblent suggérer une tarification en phase avec celle pratiquée avec les prédécesseurs et donc potentiellement toujours un peu plus élevée que la moyenne. La disponibilité annoncée ci-dessous vaut pour le Royaume-Uni. On peut toutefois supputer qu'elle est également plus ou moins valable pour l'Europe « brexitée ».